DIRETTA MONZA PERUGIA: UN DERBY FRA ESTREMI OPPOSTI

Una si è salvata a fatica, l’altra punta allo scudetto: è il curioso incrocio che ci proporrà la diretta Monza Perugia, la partita d’andata del derby italiano nei quarti della Champions League di volley che ci farà compagnia dalla Opiquad Arena del capoluogo brianzolo dalle ore 20.30 di stasera, martedì 11 marzo 2025. Per la Mint Vero Volley Monza è stata una stagione incredibile, con grandi soddisfazioni dalla prima partecipazione di sempre in Champions League ma una fatica tremenda per reggere il doppio impegno, tanto che per la salvezza in Superlega è servita una vittoria decisiva all’ultima giornata di stagione regolare.

DIRETTA/ Rzeszow Conegliano (risultato 0-0) video streaming tv: si va in campo, match al via! (5 marzo 2025)

La diretta Monza Perugia vede quindi logicamente favoriti gli ospiti della Sir Sicoma Monini Perugia, per i quali invece le stagioni ricche di impegni non sono di certo una novità: adesso il gioco si fa duro, con il via dei playoff scudetto e i quarti in Champions League, ma Perugia ha tutte le carte in regola per puntare molto in alto e magari potrebbe approfittare di questo incrocio sulla carta non così difficile, considerati i 42 punti di differenza che hanno separato lombardi e umbri nella classifica di Superlega. Qui però ci si gioca tutto in due partite, saranno possibili sorprese nella diretta Monza Perugia?

Diretta/ Lodz Scandicci (risultato finale 0-3): tutto facile per le toscane! (5 marzo 2025)

MONZA PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Monza Perugia in tv sarà come al solito nella Champions di volley più correttamente una diretta streaming video che DAZN offrirà in esclusiva ai suoi abbonati.

DIRETTA MONZA PERUGIA: CAMMINI SIMILI, ALMENO IN CHAMPIONS LEAGUE

Eccoci allora a dire ancora qualcosa in più sullo “strano derby” nella diretta Monza Perugia, che tuttavia in Champions League sono state accomunate da un cammino eccellente. Infatti anche il Vero Volley ha vinto il proprio girone con un eccellente ruolino di marcia fatto di cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, con il successo per 3-1 contro il Giesen nell’ultima giornata che ha blindato il primato e garantito l’accesso immediato ai quarti, saltando i playoff. Scongiurato nel mentre l’incubo retrocessione, adesso Monza può giocare a cuor leggero, per rendere memorabile una stagione a due facce.

Diretta/ Milano Eczacibasi (risultato finale 3-0): tutto facile per la Vero! (volley, 4 marzo 2025)

Perugia di contro è arrivata a pari punti con Trento in campionato, anche se seconda, quindi con il fattore campo sfavorevole nell’eventuale scudetto. Ci sarà però modo di pensarci, il cammino è ancora lungo e oggi la priorità si chiama Champions League, dove Perugia ha vinto senza grossi problemi il suo girone, chiudendo in anticipo la pratica primo posto. Ecco allora spiegato questo incrocio, teoricamente equilibrato pensando al cammino in Champions, ovviamente molto meno se si considera la Superlega. Di certo siamo molto curiosi di seguire la diretta Monza Perugia…