Diretta/ Monza Pescara (Serie B) streaming video DAZN: Brocchi, ultima chiamata?

DIRETTA MONZA PESCARA: BRIANZOLI CON L’INFERMERIA PIENA

Monza Pescara, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Dopo il pari di Chiavari contro l’Entella è stata confermata la fiducia a Cristian Brocchi sulla panchina del Monza, ma la situazione sembra complessa: i brianzoli hanno riagganciato la Salernitana al terzo posto ma sono ora a 4 punti di distanza dal Lecce secondo: la Serie A diretta sembra ora lontana e sicuramente solo una vittoria contro il Pescara terrebbe vive le già residue speranze dei biancorossi.

Gli abruzzesi però sono reduci da un 3-1 contro il Pisa fondamentale per continuare a credere nella salvezza: il Pescara sembra alle prese con una situazione compromessa ed è ancora penultimo in classifica, ma la Reggiana quartultima è lontana solo 4 lunghezze e almeno i play out sembrano ancora possibile, anche se ci sarà da fare i conti anche con l’Ascoli, 2 punti avanti i biancazzurri. Servirà un’impresa con il Pescara che ha già fatto lo sgambetto a qualche grande in questo campionato di Serie B.

DIRETTA MONZA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Pescara non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Monza e Pescara presso l’U-Power Stadium. I padroni di casa allenati da Cristian Brocchi scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Di Gregorio; Sampirisi, Scaglia, Bettella, Carlos Augusto; Barillà, Scozzarella, Frattesi; Boateng, Mota Carvalho, D’Alessandro. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Fiorillo; Bellanova, Scognamiglio, Sorensen, Masciangelo; Dessena, Busellato, Machin; Capone, Odgaard, Galano.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Monza e Pescara, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 7.50 volte la posta scommessa.



