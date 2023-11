DIRETTA/ Monza Piacenza (risultato 0-1) streaming video Rai: 25 a 22 per gli ospiti (26 novembre 2023)

DIRETTA MONZA PIACENZA (RISULTATO 0-1): 25 A 22 PER GLI OSPITI NEL PRIMO SET

Piacenza si aggiudica il primo set nella sfida contro il Monza con il punteggio di 25 a 22. La formazione di Anastasi, trascinata da Simon e Lucarelli, respinge gli attacchi dei brianzoli che si affidano alle giocate di Galassi per rendere il più equilibrata possibile la sfida valevole per la 7^ giornata della Superlega di volley maschile. Ma i padroni di casa si schiantano sul muro eretto da Gironi e Leal che mettono in cassaforte l’1-0. Qualche minuto di pausa per il cambio campo e si torna a fare sul serio con il secondo set. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA MONZA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

SI COMINCIA!

Finalmente siamo pronti a dare il via alla diretta di Monza Piacenza, sfida davvero intrigante per questa settima giornata di SuperLega. Fino a questo momento entrambe le squadre hanno perso due volte, ma la Gas Sales ha un punto in più per il computo dei set: infatti nelle due sconfitte Monza non è mai riuscita ad arrivare al quinto set, cosa che invece – lo abbiamo ricordato – ha fatto Piacenza settimana scorsa, nel ko di Perugia. L’altra squadra che ha battuto la Gas Sales è stata Trento, alla seconda giornata; Monza, oltre al ko contro la stessa Itas nell’ultimo turno, è caduta qui alla Opiquad Arena contro la Sir Safety nel secondo turno.

Anche da questo punto di vista allora c’è grande equilibrio: le squadre che hanno battuto Monza e Piacenza sono le stesse, e come già ricordato sono anche le uniche due che precedono Vero Volley e Gas Sales nella classifica di SuperLega. Non ci resta allora che metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il taraflex della OpiquadArena, perché le premesse sono assolutamente eccezionali e noi ci prepariamo a uno spettacolo, che magari potrebbe condurre il match al tie break: facciamo dunque parlare i protagonisti della serata di SuperLega, finalmente qui è tutto pronto e la diretta di Monza Piacenza può davvero prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA PIACENZA: I TESTA A TESTA

I precedenti per la diretta di Monza Piacenza sono nove, quindi questa sera alla OpiquadArena si arriverà in doppia cifra: il bilancio è in equilibrio, trattandosi di un numero di match dispari ci deve essere una squadra in vantaggio ed è il Vero Volley, che ha ottenuto cinque vittorie a fronte di quattro affermazioni di Piacenza. È sostanzialmente pari anche il conto dei set, che sorride a Monza ma solo per 17-16, e anche dei punti con i brianzoli che ne hanno ottenuti 773 subendone 765: dunque, all’insegna dell’equilibrio anche la partita di questa sera, ma intanto il dato curioso è che nonostante questi numeri queste due squadre sono andate al tie break soltanto una volta. È successo nel primo incrocio di sempre: Piacenza si era imposta in casa nella sesta giornata di andata della SuperLega, rimontando da 0-1 e 1-2. Da quel momento, la sfida diretta non ha più fatto registrare un quinto set; a Piacenza, Monza è passata in due occasioni ultima delle quali l’anno scorso, poi anche un 3-1 andato in scena nel 2020-2021. Da ricordare che le sfide sono dispari perché nel 2021-2022 Monza Piacenza, in casa emiliana, era stata valida per i piazzamenti tra le squadre eliminate dai playoff: in quel caso la Gas Sales si era imposta con un netto 3-0, adesso non resta che vedere quello che succederà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA PIACENZA: PER RIPARTIRE DI SLANCIO!

Monza Piacenza sarà diretta dagli arbitri Rocco Brancati e Stefano Cesare, e si gioca alle ore 20:30 di domenica 26 novembre presso la OpiquadArena della città brianzola: siamo nella settima giornata di volley SuperLega 2023-2024. La partita è davvero molto interessante: si sfidano infatti terza e quarta forza della classifica, impegnate dunque nella strenua difesa di una posizione che consentirebbe di giocare il primo turno dei playoff con il fattore campo, cosa non indifferente per provare ad andare in semifinale, traguardo che la Gas Sales confermerebbe rispetto all’anno scorso.

Tuttavia, entrambe sono reduci da sconfitte: Monza infatti è caduta alla Il T Quotidiano Arena contro Trento, mentre Piacenza si è arresa al tie break contro Perugia. Le avversarie della settimana precedente sono le prime due della classifica, di conseguenza i ko ci stanno; adesso si tratta di riprendere immediatamente la marcia e vedremo chi sarà in grado di farlo nella diretta di Monza Piacenza, aspettando la quale possiamo dare un rapido sguardo a quelli che saranno i temi principali di questa intrigante serata di volley, tra poco alla OpiquadArena si comincerà davvero a giocare.

DIRETTA MONZA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Monza Piacenza ci presenta dunque una partita molto intrigante: la Gas Sales ha fatto un bel salto di qualità già l’anno scorso, va ricordato infatti che ha vinto la Coppa Italia e poi con una straordinaria rimonta su Modena è anche volata in semifinale, dove ha sfiorato un’altra impresa ma si è fermata sul più bello. Piacenza insegue il passato e sa di trovarsi ad un punto nel quale potrebbe realmente esplodere sulla scena; intanto quest’anno sta anche giocando in Champions League e questa è una gran bella soddisfazione per una piazza competente e desiderosa di risultati di prestigio.

Monza per il momento deve ancora convivere con una squadra femminile, quella del Vero Volley, che è superiore; come sappiamo le donne si sono spostate ufficialmente a Milano e dunque di fatto la Monza maschile rimane l’unica squadra che onora la città brianzola, anche se siamo ai dettagli. Quel che è certo è che l’inizio di campionato è stato ottimo; attualmente avversarie come Civitanova e Modena sono alle spalle (per non parlare di una Milano in crisi), dunque ci sono tutti gli estremi per correre verso i playoff anche se la strada sarà lunga e mantenere questo livello sarà tutt’altro che semplice.











