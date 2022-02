Diretta/ Monza Pisa streaming video tv: big match in Brianza (Serie B)

DIRETTA MONZA PISA: FATTORE BERLUSCONI?

Monza Pisa, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. Big match in Brianza tra due squadre in piena lotta per il salto in Serie A. Il Monza con le ultime due vittorie ottenute contro Spal e Ternana si è rilanciato a -2 dalla seconda piazza al momento occupata dal Lecce e ha vinto anche in trasferta, dove finora era riuscito a fare bottino pieno solo nella sfida disputata a Brescia.

Probabili formazioni Serie B/ Le scelte dei tecnici per la 24^ giornata

Il Pisa è reduce da quattro pareggi consecutivi, l’ultimo 2-2 contro il Vicenza è stato ottenuto in rimonta con i nerazzurri sotto di due reti ma la squadra di D’Angelo è ancora in attesa della prima vittoria del 2022 e questo le è costato il primato in classifica. All’andata toscani vincenti 2-1 sul Monza con gol di Sibilli e Lucca, ultimo precedente in Lombardia il 12 febbraio 2021 e Pisa sempre vincente, 0-2 con doppietta decisiva di Simone Palombi.

Diretta/ Ternana Monza (risultato finale 0-1): Valoti regala i tre punti a Stroppa!

DIRETTA MONZA PISA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Pisa sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Pisa Vicenza (risultato finale 2-2) streaming video: la riprende Caracciolo

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PISA

Le probabili formazioni della diretta Monza Pisa, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Pontisso, Cavion; Teodorczyk, Da Cruz; Diaw. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Mastinu, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Hermannsson; Cohen, Puscas, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Pisa all’U-Power Stadium di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA