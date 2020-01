Diretta Monza Pro Patria/ Streaming video tv: gran derby lombardo (Serie C)

Monza Pro Patria, diretta dall’arbitro Francesco Cosso della sezione Aia di Reggio Calabria, è una delle partite di cartello nel recupero della ventesima giornata di Serie C. Appuntamento alle ore 20.45 di stasera, mercoledì 22 gennaio 2020, con questo derby lombardo allo stadio Brianteo: Monza Pro Patria vedrà la capolista cercare di tornare alla vittoria dopo il pareggio in un altro derby contro il Como, ma bisognerà stare attenti a una Pro Patria che arriva dal bellissimo successo per 0-3 sul campo della Pergolettese. La differenza in classifica resta comunque nettissima: 50 punti per il Monza che naviga solitario al comando con ampio margine sulle inseguitrici, 27 invece per la Pro Patria che punta a consolidarsi in zona playoff. Un bel risultato a Monza sarebbe assai prezioso in tal senso per i bustocchi, ma di certo i brianzoli vorranno tornare immediatamente alla vittoria per non dare nemmeno l’impressione di un calo che potrebbe rianimare le lontane inseguitrici.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Monza Pro Patria; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA PRO PATRIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni attese in Monza Pro Patria. Mister Brocchi dovrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 4-3-1-2 con Lamanna in porta; davanti a lui la difesa a quattro composta da Lepore, Paletta, Bellusci e Anastasio; ecco poi Armellino, Rigoni e uno fra Morosini e Mosti nel terzetto di centrocampo; sulla trequarti possibile ballottaggio fra Chiricò e Iocolano; pure in attacco resta qualche dubbio, con Finotto e Gliozzi insidiati da Brighenti e Rauti. La replica della Pro Patria di mister Javorcic potrebbe ricalcare la squadra vista domenica a Crema, anche se il turno infrasettimanale potrebbe imporre una certa cautela. Di base comunque indichiamo un 3-5-2 con i seguenti titolari bustocchi: Tornaghi in porta; Molnar, Lombardoni e Boffelli in difesa; folto centrocampo a cinque con Colombo, Fietta, Bertoni, Ghioldi e Masetti; infine il tandem d’attacco composto da Kolaj e Parker.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Monza Pro Patria in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. L’esito più probabile è certamente la vittoria dei padroni di casa, perché il segno 1 è quotato ad appena 1,27. Per il segno X il valore è di 5,25, mentre il segno 2 varrebbe ben 9,50 volte la posta in palio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA