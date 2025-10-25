Diretta Monza Reggiana, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per la nona giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MONZA REGGIANA (RISULTATO 1-1): NOVAKOVICH DI TESTA!

Inizia il match tra Monza e Reggiana. Mota! Monza avanti dopo appena tre minuti di gara! Errore da matita rossa di Rover che regala la sfera al centravanti del Monza, di prima intenzione sigla. Keita per Colombo, bel tiro e ottima risposta di Mota. Novakovich! Pareggia la Reggiana! Bertagnoli recupera la palla su Colombo e passa a Rover, palla in mezzo per Novakovich che sigla di testa. Keita a giro dal limite, vola Motta. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA MONZA REGGIANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti coloro i quali non andassero allo stadio per vedere la diretta Monza Reggiana con i propri occhi potranno comunque seguire la gara ad esempio su Amazon Prime Video, se iscritti a LaB channel. Anche DAZN manderà in onda questo evento sportivo in streaming sul proprio sito e l’applicazione ufficiali.

SI GIOCA!

Passiamo adesso alla diretta di Monza Reggiana da un punto di vista statistico, in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa i tre punti in questa sfida dall’alto potenziale di spettacolo. Il Monza è una delle squadre più strutturate del campionato: 63% di possesso medio, 2,1 xG, 1,9 xA, e un impressionante 88% di precisione nei passaggi. Il 70% delle azioni pericolose nasce da combinazioni centrali, con una costruzione bassa che mira a schiacciare gli avversari nella propria metà campo. La Reggiana risponde con un calcio più diretto e ritmato: 48% di possesso, 1,5 xG, ma una percentuale di conversione elevata (32% dei tiri nello specchio trasformati in gol).

Il 61% delle sue occasioni nasce da palloni recuperati a metà campo, dove la squadra emiliana impone densità e aggressività. Sul piano fisico, equilibrio (10,7 km percorsi per giocatore), ma più falli tattici granata (15,9 contro 11,4). Monza più incisivo nei primi tempi (54% dei gol entro il 45’), Reggiana pericolosa nei finali (42% dopo il 70’). Adesso via al commento live della diretta di Monza Reggiana, si parte finalmente! (agg. Gianmarco Mannara)

MONZA REGGIANA, GLI OSPITI PUNTANO AL SORPASSO

In campo sabato 25 ottobre 2025 dalle ore 15:00 per la diretta Monza Reggiana. Presso lo U-Power Stadium si affrontano due squadre che hanno ottenuto gli stessi risultati, ovvero un pareggio seguito da due successi consecutivi, nelle ultime tre partite disputate in questo campionato di Serie B valido per la stagione 2025/2026.

I brianzoli sono attualmente in quinta posizione con i loro quattordici punti prima di iniziare la nona giornata del torneo. Nello scorso weekend i calciatori guidati da mister Bianco hanno conquistato un importante successo battendo in trasferta per 1 a 0 grazie al gol segnato da Keita Balde nientemeno che il Frosinone, raggiunto così in graduatoria.

A soli due punti di distanza troviamo però i granata, a quota dodici appena dentro la zona playoff e con alle loro spalle l’Avellino, capace di ottenere lo stesso bottino. Dopo il derby vinto lontano dalle mura amiche contro il Cesena la squadra allenata dal tecnico Dionigi ha poi vinto nettamente pure per 3 a 1 poi contro il Bari.

Gli emiliani faranno del loro meglio per tentare di superare una formazione retrocessa lo scorso anno dalla Serie A evitando al tempo stesso di farsi raggingere o scavalcare da ben cinque società diverse. l biancorossi dal canto loro non vorranno farsi sorpassare dai diretti rivali di turno e difenderanno il loro piazzamento, condiviso con Cesena e Frosinone, dall’assalto delle inseguitrici.

MONZA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Reggiana: entrambi gli allenatori dovrebbero impiegare il 3-4-2-1 come modulo di partenza per le rispettive compagini con mister Bianco che schiererà Thiam in porta, Izzo, Ravanelli e Carboni in difesa, Birindelli, Obiang, Pessina e Azzi nel mezzo, Colpani e Keita alle spalle di Mota in attacco dall’inizio. Il tecnico Dionigi dovrebbe invece affidarsi a Motta fra i pali schermato da Libutti, Magnani e Bonetti, Marras, Reinhart, Lima Pontes e Bozzolan in mediana, Portanova e Tavşan sulla trequarti a supporto dell’unica punta Novakovich.

MONZA REGGIANA, LE QUOTE

Le quote fornite dai bookmakers prima dell’inizio della diretta Monza Reggiana di Serie B lasciano intendere che gli ospiti avranno vita dura nella loro ricerca dei tre punti. Stando a Sisal, per esempio, il trionfo degli emiliani viene quotato addirittura a 12.00 mentre la vittoria dei padroni di casa appare quasi certa se si guarda all’1.50 con cui viene pagato il segno 1. L’x è in ogni caso un’opzione da tenere in considerazione con il pareggio fissato a 3.75.