Diretta/ Monza Reggina (Serie B) streaming video DAZN: verifica per i brianzoli

Monza Reggina, in diretta dall’U-Power Stadium di Monza, in programma sabato 28 novembre 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie B. Verifica importante per i brianzoli che martedì scorso sono stati sconfitti dalla Spal, rinunciando così alla possibilità di avanzare in Coppa Italia. Dopo 2 vittorie consecutive la squadra di Brocchi è tornata in campo dopo la sosta pareggiando a Pordenone, recuperando l’1-1 grazie a un gol di Maric: il vertice della classifica è ancora lontano e i biancorossi dovranno confrontarsi con la rabbia di una Reggina costretta a digerire in casa contro il Pisa la terza sconfitta consecutiva, nell’ultimo weekend. Gli amaranto speravano sicuramente in qualcosa di più dall’inizio del campionato, dopo aver inserito in squadra elementi di calibro internazionale come Lafferty e Menez, che si sono però dimostrati finora parecchio incostanti: la priorità per i calabresi ora è restare il più lontano possibile dalla zona calda della classifica.

DIRETTA MONZA REGGINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Reggina non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA REGGINA

Le probabili formazioni di Monza Reggina, sfida che andrà in scena presso l’U-Power Stadium di Monza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Christian Brocchi con un 4-3-1-2: Lamanna; Lepore, Bellusci, Paletta, Donati; Rigoni, Barberis, Colpani; Machin, Carvalho, Boateng. Gli ospiti guidati in panchina da Domenico Toscano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Monza Reggina secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa brianzoli partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.65, mentre poi si sale a quota 3.35 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 6.35 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione amaranto.



