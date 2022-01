DIRETTA/ Monza Reggina video streaming tv: perfetto equilibrio nei precedenti

DIRETTA MONZA REGGINA: TESTA A TESTA

Andiamo ora a soffermarci per la diretta di Monza Reggina sui precedenti. Allo Stadio Brianteo le due squadre si sono affrontate in passato in tre occasioni. Il bilancio è in grande equilibrio con una vittoria a testa e un pareggio. Le gare sono tutte abbastanza datate nel tempo con le due squadre che si sono ritrovate venti anni dopo l’ultima volta nella scorsa stagione. La Reggina non vince in trasferta contro il Monza dal marzo del 1998.

Dopo un pareggio 1-1 nel febbraio del 1999 le due compagini si sono affrontate l’ultima volta a Monza nel novembre del 2020 a fronte di una gara terminata col risultato di 1-0. Il Monza si è imposto nel novembre del 2020 col risultato di 1-0. Gli ospiti erano rimasti in dieci per il rosso a Folorunsho in seguito a una doppia ammonizione. Dany Mota Carvalho la decideva al minuto 54 con un calcio di rigore sbagliato da Kevin Prince Boateng poco dopo che ha lasciato fino alla fine il risultato in bilico. (agg Matteo Fantozzi)

MONZA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Monza Reggina di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono la diretta Ternana Ascoli in streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

STROPPA VUOLE I 3 PUNTI!

Monza Reggina, in diretta sabato 22 gennaio alle ore 14:00, dallo stadio Brianteo di Monza, è valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. I brianzoli sono reduci dal pareggio casalingo contro il Perugia, con la gara terminata sul punteggio di 2-2. La squadra di Giovanni Stroppa non riesce quindi a riscattarsi dopo la battuta d’arresto subita nello scontro diretto contro il Benevento. Il Monza resta comunque in zona playoff, occupando la sesta posizione, ma si allontana dalle prime della classe, in lotta per la promozione diretta in Serie A.

La Reggina arriva alla sfida del Brianteo, dopo aver perso in casa contro il Brescia di Filippo Inzaghi, con il punteggio di 0-2. La squadra di Domenico Toscano dopo un ottimo avvio, ha subito un drastico calo, finendo a ridosso dalla zona playout. Nelle ultime cinque partite, i calabresi hanno conquistato un solo punto, in occasione del pareggio con il Como. Gli amaranto sono in quattordicesima posizione con 23 punti. Nella gara di andata, Monza e Reggina si sono annullate e hanno pareggiato con il punteggio di 0-0.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONZA REGGINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Monza Reggina, le quali si affronteranno nella partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa, dovrebbe proporre la sua squadra con un 3-5-1-1. Ecco la probabile formazione titolare del Monza: Di Gregorio, Donati, Marrone, Caldirola, Pereira, Colpani, Barberis, Machin, D’Alessandro, Valoti, Gytkjaer.

Il tecnico della Reggina, Domenico Toscano, dovrebbe rispondere optando per un 4-2-3-1, con Galabinov terminale d’attacco. Questa la probabile formazione amaranto in vista della trasferta sul campo del Monza: Turati, Adjapong, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara, Bianchi, Crisetig, Bellomo, Cortinovis, Rivas, Galabinov.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Monza Reggina di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa, con la vittoria del Monza, abbinata al segno 1, quotata 1.75. L’eventuale risultato di parità tra le due compagini, con segno X, è proposto a 3.45. Sembra molto difficile il successo esterno della Reggina, con il segno 2 quotato 4.75.



