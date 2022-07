DIRETTA/ Monza Renate video streaming Sportitalia: 11 i precedenti ufficiali

DIRETTA MONZA RENATE: I TESTA A TESTA

L’amichevole Monza Renate ha 11 precedenti a livello ufficiale. Le due squadre giocano quello che è sostanzialmente un derby, e nelle sfide di cui sopra la vittoria ha sorriso per 5 volte ai biancorossi, con 4 successi per il Renate e di conseguenza 2 pareggi. Per trovare gli ultimi match non bisogna tornare troppo indietro: nel 2019-2020 il girone A di Serie C aveva visto andare in scena solo il match di andata – poi il campionato era stato interrotto per la pandemia – ed era finita 2-2 al Brianteo, ma all’inizio di ottobre il Monza aveva vinto 4-1, sempre in casa, nel primo turno della Coppa Italia Serie C.

I gol erano stati realizzati da Ettore Gliozzi, Ettore Marchi, Nicola Mosti e Simone Iocolano, per i nerazzurri Carmine De Sena aveva temporaneamente accorciato le distanze. Questa l’ultima vittoria del Monza; nel gennaio 2015 si è invece registrata la più recente del Renate, ancora una volta al Brianteo e sempre per il girone A di Serie C. Nella 21^ giornata, dunque la seconda di ritorno, Simone Boldini aveva battuto il collega Fulvio Pea grazie al gol che Alessio Iovine aveva messo a segno dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONZA RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Renate sarà garantita in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming video si potrà seguire il match in diretta via internet collegandosi sull’app o sul sito ufficiale dell’emittente, sportitalia.com, che seguirà in esclusiva tutte le sfide del precampionato della formazione brianzola, promossa per la prima volta nella sua storia in Serie A.

MONZA RENATE: ALTRO TEST PER STROPPA!

Monza Renate, in diretta lunedì 25 luglio 2022 alle ore 17 presso il Centro Sportivo di Monzello, sarà una partita amichevole che rappresenterà un vero e proprio derby brianzolo tra le due formazioni. Entrambe le squadre infatti rappresentano il territorio col Monza che ha festeggiato la prima storica promozione in Serie A nel giugno scorso. Ora è già tempo di prepararsi alla nuova stagione e la squadra di Stroppa ha dimostrato di stare crescendo in maniera concreta con l’ultimo poker rifilato al Piacenza.

Il Renate da diverse stagioni cerca un salto in Serie B che sarebbe altrettanto storico, non è riuscito nelle ultime stagioni nonostante la partecipazione ai play off e ora le Pantere proveranno a consolidarsi col nuovo allenatore Dossena. Non va dimenticato che fino a pochi anni fa le due squadre si confrontavano anche in campionato in Serie C, al 26 ottobre 2019 risale l’ultimo precedente, chiusosi con un pari col punteggio di 2-2.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA RENATE

Le probabili formazioni della diretta Monza Renate, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Monzello. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Bettella, Marrone, Caldirola, Molina; Colpani, Barberis, Sensi; D’Alessandro, Gytkjaer, Mota Carvalho. Risponderà il Renate allenato da Andrea Dossena con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Albertoni; Merletti, Silva, Possenti; Anghileri, Baldassin, Ranieri, Celeghin, Cicconi; Maistrello, Piscopo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Renate, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.75, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











