Diretta Monza Renate/ Streaming video e tv: big match! (Coppa Italia Serie C)

Monza Renate, partita diretta dal signor Emanuele Frascaro, si gioca al Brianteo mercoledì 9 ottobre, con calcio d’inizio alle ore 17:30 di mercoledì 9 ottobre: per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2019-2020 va in scena un interessante derby tra due squadre geograficamente molto vicine, e che stanno facendo molto bene nel girone A del campionato. Addirittura dominante il Monza, che ha vinto sette delle sue otto partite e arriva dalla scintillante affermazione sul campo dell’Arezzo; otto gol nelle ultime due partite con doppio poker per la capolista, che sta provando ad andare in fuga. Una delle principali inseguitrici è il Renate, che sembra aver cambiato passo rispetto al complicato anno scorso: con il successo di Crema contro la Pergolettese i nerazzurri hanno confermato la loro marcia di avvicinamento alle primissime posizioni, sarà importante adesso confermarsi. Intanto, mentre aspettiamo la diretta di Monza Renate – che prevede tempi supplementari e rigori in caso di parità – leggiamo le potenziali scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Renate non sarà disponibile, ma anche le partite di Coppa Italia Serie C sono un’esclusiva della piattaforma Eleven Sports: è possibile abbonarsi al servizio con un contratto stagionale oppure di volta in volta acquistare il singolo evento – ad un prezzo che viene precedentemente fissato, salvo eccezioni – e poi si potrà seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA RENATE

E’ praticamente certo che in Monza Renate Cristian Brocchi opererà un forte turnover: ci aspettiamo una squadra totalmente diversa rispetto a quella di domenica. Ipotizzando, possiamo pensare a Sommariva protetto da Ivan Marconi e Negro con due terzini che potrebbero essere Lepore e Michele Franco (in ballottaggio con Anastasio) mentre a centrocampo la regia può essere garantita da Galli che avrà come mezzali di appoggio Nicola Rigoni e Armellino. Sulla trequarti può tornare Nicola Mosti, che si gioca il posto con Iocolano utile anche come interno; Ettore Marchi e Gliozzi possono comporre la coppia offensiva. Cambia anche Aimo Diana: nel suo Renate possibile vedere Stucchi tra i pali con Stefano Marchetti, Teso e Damonte a formare il terzetto difensivo, avanzano sugli esterni Guglielmotti e Pizzul mentre in mezzo al campo Militari può prendere il posto di uno tra Armand Rada e Ranieri. Grbac dovrebbe essere il trequartista, che agirà come supporto ai due attaccanti: riposo per Galuppini e Plescia, a giocare saranno a questo punto due tra Maritato, De Sena e Pelle con i primi due che partono favoriti.



