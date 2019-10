Diretta Monza Renate/ Streaming video tv: big match in vetta al girone A (Serie C)

Monza Renate, diretta dall’arbitro Daniele Perenzoni, è la partita in programma oggi sabato 26 ottobre tra le mura del Brianteo, valida per la 12^ giornata di Serie C: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Sarà quindi un anticipo di lusso per il girone A in questo sabato. Il percorso della corazzata Monza, dopo una sessione di mercato estivo a dir poco faraonica grazie alle disponibilità finanziarie messe in campo dal Presidente Berlusconi e alla lungimiranza dell’amministratore delegato Adriano Galliani, è lusinghiero. Nove vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta (in casa con la Robur Siena per 2-0) confermano la squadra brianzola come la favorita numero uno per la promozione diretta in serie B. Sorprendente il percorso del Renate che, pur non godendo inizialmente dei favori della critica e del pronostico) ha riportato sei vittorie, tre pareggi e due sconfitte (entrambe allo Stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria dove giocano le partite interne sia la Juventus U23 che l’Alessandria Calcio) che la collocano al secondo posto provvisorio in graduatoria.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Renate non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

DIRETTA MONZA RENATE: LE PROBABILI FORMAZIONI

La formazione brianzola, che ha giocato e vinto il turno infrasettimanale contro il Gozzano si dovrebbe ordinare secondo il classico 4-3-1-2 che sembra essere il modulo preferito dall’allenatore Brocchi e dovrebbe schierare: Lamanna; Lepore, Bellusci, Scaglia, Anastasio; Armellino, Fossati, Iocolano; Chiricò; Marchi, Brighenti. Brocchi potrebbe puntare sulla fame riscatto del fantasista Simone Iocolano che, dotato di piedi educati, non ha ancora messo in mostra tutte le qualità che aveva espresso qualche campionato fa nel Bassano prima e nell’Alessandria poi. Il Renate, allenato dal solidissimo mister Diana, e reduce dal faticoso pareggio interno con il Novara, si dovrebbe disporre con il consueto 3-5-2 e schierare: Satalino; Baniya, Damonte, Teso; Guglielmotti, Kabashi, Ranieri, Rada, Pizzul; Galuppini, Plescia. Tra le fila della formazione lombarda in grande spolvero che ha già segnato 6 reti nel torneo, ma dalla panchina il veterano Maritato scalpita per trovare spazio e dare un contributo importante alla causa. Tra i pali, certamente inamovibile, il giovanissimo Giacomo Satalino di proprietà del Sassuolo e di grandissime prospettive future.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote della Snai e di altre società di scommesse sono concordi all’unanimità nel considerare il Monza come grande favorita dell’incontro (1,69 la quota per la vittoria interna) mentre un successo del Renate viene pagato a 5.



