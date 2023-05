Diretta/ Monza Roma (risultato 0-0) streaming video tv: via con Celik e Solbakken!

DIRETTA MONZA ROMA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Monza Roma che fa parte della batteria di match che terranno incollati tutti gli amanti di calcio, e della Serie A, alla televisione. Nell’unico precedente giocato tra le due società, la Roma si è imposta con un sonoro 3-0 grazie alla doppietta dell’asso argentino Paulo Dybala e del gol di Roger Ibanez che chiuse definitivamente l’incontro. Roma che presenta dei dati molto importanti: in trasferta ha ottenuto 25 dei 57 punti ed ha collezionato 20 gol e ne ha subiti altrettanti. Monza che in casa ne ha collezionati, invece, 22 dei 44 totali (la metà dunque), con 22 gol realizzati e 20 subiti. Formazioni, quindi, con dati statistici abbastanza simili.

Assente Paulo Dybala con Josè Mourinho che tenterà di recuperarlo anche per pochi minuti, vista l’importanza del giocatore argentino di incidere sulla partita. Monza che vanta il difensore che ha più volta gonfiato la porta avversarie: Carlos Augusto con 6 gol, uno nell’ultimo turno contro la Spezia in Liguria. In attesa della presenza di Dybala, molto complicata, Roma che si affida alla fantasia di Lorenzo Pellegrini, in netto spolvero negli ultimi match. MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Dany Mota. Allenatore: Raffaele Palladino ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, G. Mancini, Ibañez; Zalewski, E. Bove, Cristante, El Shaarawy; Lo. Pellegrini, Solbakken; Abraham. Allenatore: José Mourinho (Marco Genduso)

DIRETTA MONZA ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Roma non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MONZA ROMA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Monza Roma, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra brianzoli e capitolini sul terreno di gioco dei biancorossi. In realtà l’unico incrocio tra le due formazioni è quello relativo alla sfida di andata di questa stagione sportiva (30 agosto 2022) quando, allo stadio “Olimpico” di Roma, l’undici allenato da mister Josè Mourinho rifilò un sonoro 3-0 agli avversari. Nell’occasione match mai in discussione sbloccato dopo appena diciotto minuti da Dybala. Prima dell’intervallo il raddoppio firmato dal campione argentino e, al quarto d’ora della ripresa, il definitivo 3-0 realizzato da Roger Ibanez. Oggi, quindi, per la prima volta la Roma farà visita al Monza, chi la spunterà? (Giulio Halasz)

MONZA ROMA: UN’OCCASIONE PER MOURINHO!

Monza Roma, che sarà in diretta dall’U-Power Stadium alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio, si gioca per la 33^ giornata nel campionato di Serie A 2022-2023. La situazione dei brianzoli è del tutto tranquilla: il Monza è ampiamente salvo e si è preso un’altra vittoria battendo lo Spezia in trasferta, continua dunque l’ottimo torneo da parte di Raffaele Palladino che ora potrebbe addirittura volare oltre la soglia dei 50 punti, traguardo che sarebbe straordinario considerando che per il Monza è il primo campionato di sempre in Serie A, ed era partita con un punto in sei gare.

La Roma ha vissuto clamorose emozioni sabato sera: in vantaggio in pieno recupero contro il Milan, ha mancato la vittoria facendosi rimontare all’ultimo secondo. Sarebbe stata una vittoria importantissima per la qualificazione in Champions League, così invece i giallorossi sono rimasti quarti in compagnia delle due milanesi e devono soffrire ancora, pur se tra una settimana avranno la semifinale di Europa League per sognare. Nel frattempo noi possiamo fare qualche valutazione circa le scelte che opereranno i due allenatori qui al Brianteo, per la diretta di Monza Roma leggendo adesso le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA ROMA

Tutta la rosa a disposizione di Palladino, dunque per la diretta Monza Roma da capire chi giocherà: noi possiamo ipotizzare la solita difesa con Marlon, Pablo Marì e Izzo schierati a protezione di Di Gregorio, Ciurria che andrebbe a operare in qualità di esterno destro avendo in Carlos Augusto il giocatore a sinistra, in mezzo al campo la coppia formata da Sensi e Rovella che funziona molto bene, soprattutto anche per l’aiuto di Pessina che dovrebbe fluttuare tra le linee accompagnando la coppia offensiva, probabilmente formata da Dany Mota e Caprari.

Mourinho deve valutare la condizione di Smalling: lui o Kumbulla per completare una difesa che, davanti a Rui Patricio, avrà anche Gianluca Mancini e Ibañez. A centrocampo Cristante e Matic (o Wijnaldum) nel settore nevralgico, Zalewski il possibile esterno destro mentre Spinazzola correrà sull’altro versante; Dybala dovrebbe tornare dal primo minuto, in questo caso sarebbe lui a giocare come sparring partner offensivo di un Abraham che appare ritrovato, mandando Lorenzo Pellegrini a fare l’elemento di rottura e creatività tra centrocampo e attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di Monza Roma possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la 33^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 3,50 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,10 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,20 volte la vostra giocata.











