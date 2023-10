DIRETTA MONZA SALERNITANA/ Video streaming tv: i precedenti del match sono 16 (Serie A, 8 ottobre 2023)

DIRETTA MONZA SALERNITANA, I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta della sfida Monza Salernitana, formazioni che si sono affrontate ben 16 volte nel loro passato. L’ago della bilancia pende dalla parte dell’equilibrio con 6 risultati di parità. 5 le vittorie del Monza così come quelle della Salernitana. Il primo risultato arrivato tra le due formazioni è di 1-1, datato 1998. Gara di ritorno che, invece, vide vincere la Salernitana allo stadio Arechi per 4-1. La prima vittoria del Monza arriva soltanto nel 2000, di misura nel campionato di serie B con il risultato di 1-0. Dopo diversi anni senza affrontarsi a causa delle differenze di categorie tra le tue informazioni, nel 2020 il Monza riuscì a ottenere un’importante vittoria sulla Salernitana con il risultato di 3-0.

Ad andare in gol Mario Balotelli, Antonino Barillà e Marco Armellino. Monza che ebbe la meglio anche nella gara di ritorno grazie alla doppietta di Mario Balotelli e la rete realizzata dall’interista Davide Frattesi. Le ultime due sfide sono state giocate nel campionato di serie A ed entrambe sono terminate con il risultato di 3-0. Una vittoria per parte. La prima per il Monza con i gol di Carlos Augusto, Dany Mota e Pessina; ma secondo per la Salernitana con Candreva, Kastanos e Coulibaly. (Marco Genduso)

DIRETTA TV MONZA SALERNITANA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Salernitana sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Per entrambe i servizi bisognerà naturalmente sottoscrivere un abbonamento per poter fruire del servizio. Per quanto riguarda Sky, la visione della diretta Monza Salernitana sarà accessibile solo se abbonati al pacchetto Calcio mentre per DAZN esiste un solo tipo di abbonamento.

La diretta streaming Monza Salernitana potrà essere vista o con Sky Go o tramite l’app di Dazn su qualsiasi dispositivo mobile tra cui telefono, computer, tablet e console di gioco.

MONZA SALERNITANA, PRIMA VITTORIA CAMPANA?

La diretta Monza Salernitana, in programma domenica 8 ottobre alle ore 12:30, racconta del lunch match di questo ottavo turno di Serie A. I biancorossi sono reduci dalla vittoria di misura sul campo del Sassuolo nonché il primo successo esterno di questa stagione da parte degli uomini di Palladino. Questo risultato ha fatto in modo che il Monza proseguisse il suo periodo di imbattibilità che dura dall’1-1 col Lecce, seguito da un altro 1-1 contro la Lazio e infine dallo 0-0 di Bologna. Tre pareggi di fila e una vittoria che hanno regalato comunque 6 punti importanti per risalire la classifica.

La Salernitana è molto indietro rispetto al Monza con ben sei punti di differenza tra le due compagini. I campani non hanno ancora mai vinto in campionato con le uniche “mezze gioie” arrivate con i pareggi contro Roma, Udinese e Frosinone. Per il resto solo sconfitte tra cui il pesante 4-0 inflitto dall’Inter con il poker di Lautaro Martinez. La Salernitana vorrà fare di tutto per fermare un Monza in forma e nonostante qualche assenza si vorrà presentare nel migliore dei modi.

MONZA SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Monza Salernitana vedono i lombardi scendere in campo col 3-4-2-1. In porta Di Gregorio, terzetto difensivo composto da Carboni, Pablo Marì e Caldirola. Da valutare le condizioni di Izzo, già escluso nel match contro il Sassuolo. Pereira e Ciurria agiranno da esterni con Pessina e Gagliardini al centro e Mota-Colpani trequartisti. Unica punta Colombo.

La Salernitana dovrà fare i conti con alcuni dubbi, ma bene o male il 4-2-3-1 è confermato. Ochoa in porta, terzini Daniliuc e Mazzocchi con Gyomber e uno tra Pirola e Lovato a comporre il quartetto con il primo dei due favorito. In mediana Bohinen-Legowski mentre nella batteria dei trequartisti troviamo Kastanos, Martegani e Cabral. Recuperano ma senza maglia da titolare sia Candreva che Coulibaly. In avanti Dia.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Giurria; Mota Carvalho, Colpani; Colombo.

SALERNITANA (4-2-3-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Bohinen, Legowski; Kastasnos, Martegani, Cabral; Dia.

MONZA SALERNITANA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Monza Salernitana vedono nettamente favorita la squadra di casa a 1.65. Il segno X è dato a quattro volte la posta in palio mentre il 2 lo troviamo a 5.25.

Secondo i bookmakers sarà una gara ricca di gol dato che l’Over 2.5 è più basso dell’Under 2.5 (1.85 e 1.95) così come troviamo il Gol a 1.80 mentre il segno opposto è quotato 1.95.











