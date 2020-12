Diretta/ Monza Salernitana (Serie B) streaming video DAZN: debutto di Mario Balotelli

DIRETTA MONZA SALERNITANA: SUPER SFIDA AL VERTICE!

Monza Salernitana in diretta dall’U-Power Stadium di Monza, in programma mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 16.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Scontro al vertice col Monza che continua a crescere e nel posticipo di domenica scorsa ha ottenuto una fondamentale vittoria sul campo della Cremonese. Quarto successo nelle ultime 5 partite di campionato disputate dalla squadra allenata da Brocchi, che fatta eccezione per il match di Pescara sembra aver trovato quel passo necessario per coltivare le ambizioni indicate dalla campagna acquisti molto importante effettuata in estate dalla società. I brianzoli sono attesi però ora da un altro esame di maturità, e nel giorno del debutto di Mario Balotelli ospitano una Salernitana che guida la classifica del campionato cadetto, con un punto di vantaggio sull’Empoli secondo e 5 sul gruppo delle terze di cui fa parte anche il Monza. Una doppietta di André Anderson ha lanciato i campani a Venezia e ora la Salernitana cercherà la consacrazione in una seconda trasferta, per migliorare anche il rendimento fuori casa considerando che gli unici passi falsi in campionato per i campani sono stati finora quelli in trasferta sui campi di Spal e Brescia.

DIRETTA MONZA SALERNITANA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Salernitana non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SALERNITANA

Le probabili formazioni di Monza Salernitana, sfida che andrà in scena presso l’U-Power Stadium di Monza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Cristian Brocchi con un 4-3-3: Lamanna; Sampirisi, Bettella, Bellusci, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; K. Boateng, Gytkjaer, Dany Mota. Gli ospiti guidati in panchina da Fabrizio Castori schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Belec; Casasola, Aya, Gyomber, W. López; Kupisz, Schiavone, Di Tacchio, A. Anderson; Tutino, Djuric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Monza e Salernitana, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.70, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.50, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 5.25.

