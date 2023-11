DIRETTA/ Monza Sampdoria Primavera (risultato 1-0) video streaming tv: gol di Antunovic! (10 novembre 2023)

DIRETTA MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): INTERVALLO

Monza Sampdoria Primavera 1-0: siamo all’intervallo dell’anticipo del campionato Primavera 1 tra brianzoli e blucerchiati, il Monza è passato in vantaggio al 18’ minuto con un gol di Antunovic. Ne approfittiamo per ricordare che è una situazione abbastanza complicata per la matricola Monza Primavera, che infatti vanta appena 7 punti in classifica, con un bilancio di una sola vittoria più quattro pareggi e altrettante sconfitte su nove partite giocate finora, caratterizzate per il Monza anche dal -6 della differenza reti, dal momento che i giovani brianzoli in campionato vantano sedici gol segnati ma anche ben ventidue invece al passivo.

Video/ Sampdoria Palermo (1-0) gol e highights: Borini piega i rosanero (4 novembre 2023)

La Sampdoria Primavera invece naviga a centro classifica in questo campionato, perché ha raccolto fino a questo momento 11 punti in nove giornate, che sono stati il frutto di tre vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, mentre la differenza reti dei giovani liguri è in campo leggermente negativo (-1) a causa di quindici gol segnati a fronte però dei sedici già incassati. I numeri ci dicono questo, almeno sulla carta: il primo tempo ha già dato le proprie indicazioni, parola al campo, che cosa succederà ancora nella diretta di Monza Sampdoria Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Ataltanta Monza (2-0) gol e highlights: a segno Vlahovic e Manzoni! (Primavera 1, 5 novembre 2023)

MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Sampdoria Primavera non sarà disponibile, anche se ovviamente la modalità per seguire la partita del campionato 1 esiste: infatti è Sportitalia a occuparsi del torneo Under 19, per la gara in questione però lo farà soltanto con il servizio di diretta streaming video. Nello specifico, potrete consultare il sito di Sportitalia (sportitalia.com) oppure visitare il canale SI Solo Calcio, che da qualche anno è presente soltanto sul web in mobilità; la terza opzione è quella di installare e attivare l’app Sportitalia sui vostri dispositivi mobili, come sempre PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Atalanta Monza Primavera (risultato finale 2-0): Manzoni manca il bis! (5 novembre 2023)

BRIANZOLI IN DIFFICOLTÀ

Monza Sampdoria Primavera sarà in diretta dal centro sportivo “Luigi Berlusconi” di Monza, alle ore 14:30 di venerdì 10 novembre 2023 per la decima giornata del campionato Primavera 1 2023-2024. Partita che vede due formazioni in difficoltà ai nastri di partenza: i brianzoli, infatti, hanno ottenuto solo una vittoria fino a questo momento (contro il Frosinone lo scorso settembre) mentre i blucerchiati, nonostante gli undici punti ottenuti finora, arrivano da due sconfitte consecutive contro Lazio e Milan.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA

Per Monza Sampdoria Primavera il tecnico dei padroni di casa Alessandro Lupi punterà sul 4-3-3 con Bifulco tra i pali e il tridente composto da Tosku, Troise e Lamorte. Gli ospiti allenati da David Sassarini opteranno per lo stesso modulo con Scardigno in porta e due terzini come Porzi e Langella. Nel tridente offensivo spazio per due esterni come Lemina e Pozzato; a giostrare da prima punta dovrebbe essere Leonardi.

DIRETTA MONZA SAMPDORIA PRIMAVERA: LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico sulla diretta di Monza Sampdoria Primavera secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti i blucerchiati tanto che il segno 2 per la vittoria è quotato a 1.50, mentre il segno 1 per un successo dei brianzoli è proposto a 4.20. L’ipotesi del pareggio si colloca infine a un livello intermedio, dal momento che il segno X è proposto a 3.70 volte la posta in palio oggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA