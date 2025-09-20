Presentazione della diretta Monza Sampdoria, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

Diretta Monza Sampdoria, biancorossi cercano continuità di risultati

Alle 17.15 andrà in campo la diretta Monza Sampdoria dove si affronteranno due squadre che negli ultimi anni hanno frequentato la Serie A ma che nell’ultima stagione hanno vissuto grandi difficoltà che per i biancorossi hanno significato la retrocessione e per i blucerchiati il rischio della Serie C, per i brianzoli la stagione non è partita nel migliore dei modi considerando la base da cui partivano ma alla quarta giornata, dopo la sconfitta 2-1 in casa dell’Avellino, si trovano a metà classifica un punto distanti dai playoff.

Per i liguri invece la fine dell’anno passato e la salvezza raggiunta sembrava poter essere un punto di partenza per la stagione attuale nella quale però non sono ancora riusciti a portare a casa un punto, anche nell’ultima giornata infatti è arrivata una sconfitta casalinga 1-2 contro il Cesena che ha messo a rischio il ruolo del tecnico.

Diretta Monza Sampdoria streaming video, dove seguire la partita

Ad ospitare la diretta Monza Sampdoria sarà l’U-Power Stadium da cui la sfida verrà trasmessa per il grande pubblico da Dazn, che possiede tutti i diritti sulla competizione, ma solo per i clienti in possesso di un abbonamento per uno tra i piani Start, Standard, Plus e Goal Pass, ci sarà anche la possibilità di affidarsi a LAB Channell, il nuovo canale della competizione che si appoggia alla struttura di Amazon Prime Video e One Football.

Formazioni Monza Sampdoria, probabili ventidue in campo

Per la diretta Monza Sampdoria i due allenatori si affideranno ai loro migliori giocatori che sperano riusciranno a portare la vittoria, che avrebbe un valore enorme per entrambe le squadre negli equilibri della stagione, per i biancorossi Paolo Bianco confermerà il 3-4-2-1 nel quale troveranno spazio Thiam tra i pali, Ravanelli, Izzo e Lucchesi in difesa, Azzi, Obiang, Pessina e Birindelli come centrocampisti e in attacco Dany Mota unica punta supportato da Caprari e Ciurria. Per Massimo Donati invece la scelta dovrebbe ricadere su un 3-5-2 con Coucke in porta, Ioannou e Venuti terzini con Vulikic e Riccio centrali, Abilgaard ed Henderson in mezzo al campo, Conti, Barak e Pafundi trequartisti alle spalle di Coda riferimento offensivo.

Pronostico Monza Sampdoria, quote e possibile esito finale

La diretta Monza Sampdoria è una partita che nonostante l’importanza delle due squadre non dovrebbe avere molta storia e potrebbe non regalare grandi emozioni e tante occasioni da gol, secondo Sisal i favoriti sono i biancorossi che infatti sono stati quotati a 1.80, ma più che per meriti loro per demeriti dei liguri la cui vittoria è infatti data a 4.75. Per quanto riguarda il pareggio il valore è a metà tra i due e quindi pari a 3.40 ma è comunque difficile che possa verificarsi vista la grossa difficoltà dei blucerchiati nel mantenere inviolata la loro porta e non concedere grosse occasioni agli avversari.