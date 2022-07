Diretta/ Monza Sangiuliano City streaming video tv: sfida ai neopromossi (Amichevole)

DIRETTA MONZA SANGIULIANO CITY: SI TORNA IN CAMPO!

Monza Sangiuliano City, in diretta domenica 31 luglio 2022 alle ore 17.30 presso il Centro Sportivo di Monzello, sarà una sfida amichevole tra la formazione brianzola, neopromossa in Serie A, e quella milanese che a sua volta affronterà la sua prima avventura in assoluto tra i professionisti. Il club di San Giuliano Milanese testerà la squadra di Stroppa subito dopo l’amichevole di sabato in cui i brianzoli hanno calato l’ennesima goleada contro il Novara, non realizzando finora mai meno di 4 gol nei test precampionato.

Diretta/ Monza Novara (risultato finale 5-0) video tv: brianzoli a valanga

Il Sangiuliano punta a creare un nuovo polo del calcio milanese tra i professionisti, anche se come detto sarà il Monza a sfidare per la prima volta in Serie A Inter e Milan, veri e propri derby considerando la pochissima distanza tra il capoluogo brianzolo e quello della Lombardia. La sfida odierna servirà a Stroppa a testare le seconde linee a 24 ore dalla sfida contro il Novara, terminata con una rotonda vittoria per 5-0.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Duello col Torino per Mady Camara, Rubbi va in Serie C

DIRETTA MONZA SANGIULIANO CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Sangiuliano City, al contrario di tutte le altre amichevoli estive dei brianzoli, non sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia, essendo un test minore a 24 ore dalla sfida contro il Novara. Non ci sarà dunque neppure la diretta streaming video ma per aggiornamenti sul match si potranno consultare i profili social dei due club, in particolare su Facebook, Twitter e Instagram.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SANGIULIANO CITY

Le probabili formazioni della diretta Monza Sangiuliano City, match che andrà in scena al Centro Sportivo di Monzello. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caldirola, Marrone, Ranocchia; D’Alessandro, Ciurria, Barberis, Pessina, Birindelli; Mancuso, Mota Carvalho. Risponderà il Sangiuliano City allenato da Andrea Ciceri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Balducci, Zanon, Fusco, Barzotti, Serbouti, Bruzzone, Fall, Marotta, Ferrario, Vingiano, Cogliati.

CALCIOMERCATO MONZA NEWS/ Petagna arriva lunedì e piace Rovella. Ufficiale Bondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA