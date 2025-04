DIRETTA MONZA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Monza Sassuolo Primavera 0-0: è ancora senza reti la partita che si recupera oggi per il campionato 1, ma già emozioni in campo con i neroverdi che hanno fatto di più per provare a sbloccare il risultato. Bravo in particolar modo Minta che si è rivelato l’uomo più in palla per la formazione ospite: già al 7’ minuto di gioco ha preso palla tra le linee e in azione personale è arrivato dentro l’area di rigore calciando poi di prima intenzione con la punta, andando decisamente vicino al palo della porta brianzola.

Il Monza ha rischiato anche al 24’, sempre Minta grande protagonista con altro spunto in solitaria, in questo caso dalla sinistra per poi cercare un rasoterra sul palo corto, sempre bersaglio mancato di poco così come accaduto a Di Bitonto che, impattando di testa il calcio d’angolo battuto da Vedovati, ha mancato la rete del vantaggio. Sassuolo che allora sta facendo molto meglio di un Monza attendista e che ha giusto avuto a disposizione qualche azione di alleggerimento, vedremo cosa succederà nel corso del secondo tempo. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA MONZA SASSUOLO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Monza Sassuolo Primavera, potrete farlo gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre ovvero Sportitalia. La diretta streaming sarà sempre visibile su Sportitalia, avvalendosi di app o sito web.

MONZA SASSUOLO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Solo pochi minuti ci separano dalla diretta Monza Sassuolo Primavera, una delle partite con la storia più stringata tra quelle che si giocano quest’anno in campionato: appena tre precedenti, frutto del fatto che solo lo scorso anno il Monza ha fatto il suo esordio nella massima serie. I brianzoli tra l’altro non sono ancora riusciti a battere il Sassuolo; se non altro lo scorso settembre hanno ottenuto il loro primo punto contro i neroverdi, impreziosito anche dal fatto che fosse una partita contro i campioni d’Italia in carica, all’Enzo Ricci è finita 1-1 con i gol di Gabriele Vedovati ed Emanuele Zanaboni, entrambi nel primo quarto d’ora della ripresa.

Nello scorso campionato invece abbiamo avuto due vittorie per il Sassuolo, con il Monza sempre a segno ma che ha incassato cinque reti totali: due di queste sul proprio campo, ma con una sconfitta beffarda perché Tommaso Lupinetti ha impiegato cinque minuti per portare in vantaggio la squadra brianzola ma Flavio Russo ha pareggiato al 50’, poi in pieno recupero l’arbitro ha fischiato un rigore a favore degli ospiti e lo stesso Russo ha trovato la trasformazione da tre punti. Finalmente oggi arriverà la prima vittoria brianzola contro questa avversaria? Difficile per classifica, ma occhio alle sorprese: parola al campo, la diretta Monza Sassuolo Primavera sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA SASSUOLO PRIMAVERA, RIFLETTORI SUGLI OSPITI

Una sfida che nasconde interessanti spunti per entrambe le formazioni. Infatti la diretta Monza Sassuolo Primavera, in programma martedì 22 aprile 2025 alle ore 15:00, si giocano posizione molto importanti in questo match. Infatti il Monza vanta 42 punti e dato che l’Empoli ha già 34 punti, al massimo ne può ottenere 45. Sforzi finali per i biancorossi che hanno pareggiato entrambe le proprie ultime due partite ovvero quelle contro Cremonese e Milan.

Il Sassuolo in caso di successo agguanterebbe l’Inter al secondo posto, ottenendo con questa posizione l’aritmetica qualificazione alle semifinali playoff. Poco fortunata però l’ultima gara ovvero la sconfitta casalinga con la Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA SASSUOLO PRIMAVERA

Il Monza Primavera giocherà con il modulo 3-5-2 con Mazza in porta, protetto da Domanico, Azarovs e Postiglione. Agiranno da esterni Martins e Capolupo com Berretta, Lupinetti e Colombo. Davanti Zanaboni e Nene.

Il Sassuolo risponderà con lo stesso assetto tattico con Scacchetti, difeso da Corradini, Benvenuti, Di Bitonto e Parlato. A centrocampo Saminari, Lopes e Frangella con la trequarti composta da Knezovic e Minta. Unica punta Cardascio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA SASSUOLO PRIMAVERA

Il Sassuolo Primavera è favorita a 1.95 contro l’1 fisso a 3.25 e il segno X a 3.50. Chiudiamo con Over e Under 2.5 rispetto a 1.55 e 2.25.