DIRETTA MONZA SASSUOLO: TEST INTRIGANTE PER NESTA E I SUOI RAGAZZI

Nuovo test amichevole per la squadra allenata da Alessandro Nesta, atteso dalla diretta Monza Sassuolo, a partire dalla ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 3 agosto. Il programma in questi giorni è intenso, con le tante amichevoli che i biancorossi e i neroverdi stanno sostenendo in questi giorni. I brianzoli, che stanno proseguendo al meglio la preparazione estiva in vista del prossimo campionato, sono oggi chiamati alla sfida Sassuolo, che riparte da Fabio Grosso con l’obiettivo di ripotare immediatamente in Serie A il club neroverde. Una missione non facile ma ambiziosa per l’ex allenatore del Frosinone.

I brianzoli arrivano alla diretta di Monza Sassuolo con un calciomercato ancora da completare, ma mister Nesta sta cercando di compattare il gruppo e valorizzare le risorse a disposizione in attesa dei rinforzi. La diretta di Monza Sassuolo è un test senza dubbio interessante per la compagine guidata da Nesta che se la vedrà contro una squadra motivatissima e con valori tecnici molto vicini ai lombardi, benché il Sassuolo sia in Serie B. Tutti elementi che possono rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta Monza Sassuolo.

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole precampionato interessante per il Monza, che cercherà di testare la propria forza contro un Sassuolo che come dicevamo punta alla diretta risalita in A. Grande curiosità da parte delle rispettive tifoserie di vedere all’opera i propri beniamini, con la possibilità di seguire la diretta di Monza Sassuolo in streaming video. Le due società potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet. Mentre la diretta tv di Monza Sassuolo su Sportitalia a partire dalle ore 17, visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO TV

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Monza Sassuolo, dobbiamo segnalare che il nuovo allenatore Alessandro Nesta potrà fare qualche esperimento in vista del campionato. Ad ogni modo andiamo a leggere le probabili formazioni di Monza Sassuolo, almeno per quanto concerne lo scacchiere di partenza.

Monza in campo col 3-4-2-1 e Sorrentino; Izzo, Caldirola, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari; Djuric. Il Sassuolo di Grosso dovrebbe invece rispondere col 4-3-3 con Turati; Paz, Piccinini, Romagna, Doig; Racic, Boloca, Mercati; Alvarez, Mulattieri, Ceide. All. Grosso. La parola al campo per la diretta di Monza Sassuolo.