Diretta/ Monza Sassuolo (risultato 0-0) video streaming: Birindelli sfiora il gol! (Serie A, 28 gennaio 2024)

DIRETTA MONZA SASSUOLO (RISULTATO LIVE 0-0): 1°T, BIRINDELLI SUBITO PERICOLOSO AL 4′!

Nella cornice del “Brianteo”/U-Power Stadium di Monza va in scena questo pomeriggio l’interessante incrocio tra i biancorossi padroni di casa e il Sassuolo: sfida tra due squadre che si ritrovano a metà classifica e nemmeno troppo distanziate ma al momento con prospettive diverse; i ragazzi di Raffaele Palladino hanno 25 punti e vogliono agganciare il Genoa all’undicesimo posto, mentre gli emiliani di Alessio Dionisi hanno nel mirino la 13esima piazza del Frosinone… ma solo due lunghezze di vantaggio sulla penultima.

E nel corso dei primi 15’ di gioco appaiono più intraprendenti i brianzoli: già al 4’ Birindelli, tra i più attivi dei suoi, viene imbeccato da Colpani (subito frizzante in avvio) e spara verso Consigli ma trova solo l’esterno della rete. La risposta neroverde è affidata a una conclusione di Thorstvedt che non va fuori di molto (8’). Molto divertenti queste prime battute di gara e che lasciano immaginare una gara giocata a viso aperto e non scontata nel pronostico: all’11’ per poco il portiere ospite non fa la frittata facendosi soffiare la palla da Dani Mota ma per sua fortuna tutto si risolve bene e la retroguardia del Sassuolo tira un sospiro di sollievo… (agg. di R. G. Flore)

MONZA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Monza Sassuolo sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta della sfida che vede affrontarsi Monza Sassuolo sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti della partita. Padroni di casa che si ritrovano al dodicesimo posto in classifica con 25 punti collezioni dopo vent’anni di campionato. Le reti realizzate sono al momento 20 mentre quelle subite 8 in più. Grande attenzione viene posta sul centrocampista Andrea Colpani. Il calciatore classe 1999, tuttavia, è a secco dall’11 novembre in campionato, chissà che non torni in gol proprio in questa importante sfida di campionato.

Chi invece non ci sarà è Domenico Berardi. Il fantasista del Sassuolo in mattinata ha dato il suo ko, alla luce di un problema al menisco. Il miglior marcatore, in assenza di Berardi, risulta essere Andrea Pinamonti. Per il calciatore scuola Inter 7 reti in campionato. Sassuolo che ha raccolto 19 punti in questo campionato con 26 gol fatti e 36 subiti, quest’ultimo dato è da migliorare in quanto risulta la terza difesa più battuta dalla prima giornata. (Marco Genduso)

MONZA SASSUOLO: PER RIPARTIRE DI SLANCIO!

Monza Sassuolo, in diretta domenica 28 gennaio 2024 alle ore 15.00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Monza e Sassuolo si trovano a sei punti di distanza in classifica alla vigilia della ventiduesima giornata, con i biancorossi posizionati a metà classifica, impegnati sia nella lotta per l’Europa che per mantenere la permanenza nella massima serie, reduci da un , in direttapresso l’di, sarà una sfida valida per la ventiduesima giornata del campionato di. Monza e Sassuolo si trovano a sei punti di distanza in classifica alla vigilia della ventiduesima giornata, con i biancorossi posizionati a metà classifica, impegnati sia nella lotta per l’Europa che per mantenere la permanenza nella massima serie, reduci da un tris incassato sul campo dell’Empoli

I neroverdi stanno attraversando un periodo difficile rispetto alle ultime stagioni, trovandosi a soli due punti dal terzultimo posto e ora privi di Berardi, fuori per un infortunio al menisco. Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo simile, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite di Serie A, col Sassuolo reduce dalla netta sconfitta sul campo della Juventus, sesto ko nelle ultime otto partite disputate in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Monza Sassuolo, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Felipe Anderson, Pedro. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Gollini; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Ngonge.

MONZA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.20.











