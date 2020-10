Diretta Monza Scandicci/ Streaming video Rai: anticipo bollente per la 9^ giornata

Monza Scandicci, diretta dagli arbitri Bassan e Lot, è la partita in programma oggi, sabato 31 ottobre, tra le mura dell’Arena di Monza: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Si accende la nona giornata del campionato della Serie A1 e con la diretta tra Monza e Scandicci siamo impazienti di vivere un grande anticipo, ricco di grande spettacolo. In terra lombarda infatti arrivano due formazioni impazienti di fare propri i tre punti messi in palio, pronte a tutto nonostante un duro turno infrasettimanale appena passato: da una parte ecco le padrone di casa di Marco Gasperi, impazienti di risalire la china dopo un avvio di stagione non proprio impeccabile. Pure di contro ci saranno le fiorentine di Barbolini, da diverse stagioni tra le big del campionato della Serie A1, e anche oggi tra le top della stagione: se la Savino pure non riuscirò oggi a raggiungere Conegliano capolista, pure i tre punti in palio saranno utilissimi per la loro scalata alla vetta.

DIRETTA MONZA SCANDICCI, IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Monza e Scandicci sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley femminile, tramite il noto servizio Raiplay.it.

DIRETTA MONZA SCANDICCI: IL CONTESTO

Parlando della diretta tra Monza e Scandicci di questa sera, abbiamo descritto un match senza dubbio ricco di spettacolo, tra due formazioni veramente affamate, ma che pure stanno vivendo momenti e contesti veramente differenti alla vigilia della nona giornata della Serie A1 di volley femminile. Classifica alla mano vediamo infatti che le lombarde di Gasperi sono ora alla sesta piazza della graduatoria, con 12 punti messi da parte. La Vero volley infatti non si è dimostrata impeccabile in avvio di campionato collezionando in 7 giornate 4 vittorie e tre sconfitte, ma certo non si può dire che abbia finora deluso le attese, considerato il contesto assai particolare: di certo un piazzamento tra le prime cinque è alla portata di mano. Pure sono numeri importanti quelli messi da parte da Scandicci che con 15 punti da parte, registra il secondo posto in classifica. La Savino del Bene, su sette partite affrontate pure ha collezionato cinque successi e solo due sconfitte, queste recuperate contro Conegliano e Novara: ma è fiori questione, almeno per il momento, che arrivi a insidiare la leader del campionato. Pure il gap tra le fiorentine e la vetta della graduatoria è netto: Imoco capolista infatti lontana ben 6 lunghezze ed è l’unico club a punteggio pieno in questa prima parte del campionato italiano. Ma intanto i tre punti messi in palio oggi faranno comodo a Barbolini per rosicchiare ancora qualcosa alle pantere: la Savino riuscirà però a superare un’indomita Monza? Difficile dirlo.

