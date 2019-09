Diretta Monza Siena/ Streaming video e tv: brianzoli per la vera fuga (Serie C)

Monza Siena sarà diretta dal signor Luca Zufferli e si gioca mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Brianteo: sarà una sfida valida per la sesta giornata del girone A nel campionato di Serie C 2019-2020. I padroni di casa arrivano all’appuntamento letteralmente con il vento in poppa. Nel girone A finora il Monza è l’unica squadra capace di procedere a punteggio pieno, con cinque vittorie ottenute in altrettanti impegni di campionato disputati. Brillante l’ultimo successo a Lecco dei brianzoli, 0-3 con reti di Anastasio, Mosti e Chiricò e Renate secondo in classifica tenuto distante tre lunghezze. Mai il Monza nella sua storia aveva iniziato un campionato con cinque vittorie consecutive ed ora proverà ad allungare la serie contro un Siena sull’orlo della crisi. I bianconeri sono reduci da una pesante sconfitta interna contro la Pro Patria, ennesima prestazione deludente per una squadra che ha avuto però finora un rendimento imprevedibile. Nelle cinque partite disputate finora in campionato, il Siena ha perso tutti e tre gli incontri interni contro Olbia, Carrarese e appunto Pro Patria, vincendo però entrambe le trasferte affrontate, in casa di Juventus U23 e Lecco. Un particolare al quale il Monza dovrà fare sicuramente attenzione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà diretta tv di Monza Siena, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45. La partita non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevesports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SIENA

Le probabili formazioni di Monza Siena, mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Brianteo di Monza, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie C. I padroni di casa saranno schierati con un 3-5-2 dal tecnico Christian Brocchi con: Lamanna; Anastasio, Bellusci, Scaglia; Fossati, Mosti, Palazzi, Iocolano, Sampirisi; Brighenti, Marchi. Risponderà il Siena allenato da Alessandro Dal Canto con questo undici titolare schierato con un 3-5-2: Confente; D’Ambrosio, Varga, Baroni; Oukhadda, Arrigoni, Bentivoglio, Serrotti, Migliorelli; Cesarini, Guidone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Monza e Siena, secondo l’agenzia Snai favore del pronostico per i brianzoli contro i toscani. La vittoria in casa viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio offerto a una quota di 2.95, mentre la vittoria in trasferta viene quotata 3.65. Per quanto riguarda i gol complessivamente realizzati nel corso del match, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25, l’under 2.5 a una quota di 1.65.



