Diretta/ Monza Spal streaming video tv: brianzoli al bivio (Serie B)

DIRETTA MONZA SPAL: STROPPA DÀ LA SCOSSA!

Monza Spal, in diretta sabato 12 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B. E’ praticamente al bivio il Monza che si ritrova di nuovo staccato dal treno di testa dopo la trasferta persa a Cremona: la squadra allenata da Stroppa continua a vivere alti e bassi che la tengono a ridosso dalle posizioni che valgono la Serie A, in particolare i primi due posti con la concorrenza molto serrata che vede al momento racchiuse in 6 punti le squadre dalla prima alla settima piazza.

L’ultimo 1-1 esterno contro il Pordenone, col brivido del rigore fallito dai Ramarri nel finale, è stato il terzo pareggio consecutivo in campionato per la Spal che sta provando a riprendere quota dopo l’arrivo di Roberto Venturato in panchina, restando al momento a +2 dalla zona play out. All’andata 1-1 nel confronto tra le due squadre a Ferrara, pari anche il 25 settembre 2020 nell’ultimo precedente di campionato disputato a Monza tra le due compagini.

DIRETTA MONZA SPAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Spal sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Monza Spal, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Bettella, Marrone, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Mota, Mancuso. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Thiam; Dickmann, Meccariello, Vicari, Tripaldelli; Zanellato, Esposito, Pinato; Mancuso; Colombo, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Spal all’U-Power Stadium di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

