Diretta Monza Spezia, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo U-Power Stadium per l'undicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA MONZA SPEZIA (RISULTATO FINALE 1-0): TRE PUNTI AI BRIANZOLI

Dopo la classica girandola delle sostituzioni, di fatto, lo Spezia vuole dare il tutto per per tutto per pareggiare. Basta pensare ai tre attaccanti schierati. Tuttavia, esattamente all’80’, Maric sul dischetto del calcio di rigore serve Galazzi che tira: Wisniewski è davvero bravissimo a salvare tutto sulla linea della porta.

Mentre cinque minuti dopo c’è l’espulsione per doppia ammonizione di Armando Izzo, autore di un fallo su Di Serio. Al 90′ lo Spezia è pericoloso con Hristov, ma la difesa del Monza riesce a spazzare: bravo Pessina. L’ultima opportunità per i liguri è la punizione di Candelari ribattuta dai giocaotri del Monza: gli ospiti protestano in maniera vibrante per un tocco di mano, ma per il direttore di gara ed il Var non c’è nulla (Agg.William Scuotto).

DIRETTA MONZA SPEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Occorre essere iscritti a LaB Channel se si è abbonati ad Amazon Prime Video per poter vedere la diretta Monza Spezia senza andare allo U-Power Stadium. Un’alternativa comunque valida per la visione in streaming di questa sfida di Serie B è offerta da DAZN.

DIRETTA MONZA SPEZIA (RISULTATO 1-0): GOL DI RAVANELLI

Il primo tempo, dunque, termina con il forcing del Monza, ma il risultato è ancora di 0-0. Anche nei primi minuti della ripresa, di fatto, i brianzoli attaccano con i liguri che si difensondo bene. Tuttavia, i biancoscudati passano in vantaggio al 54′ con il gol realizzato da Ravanelli. Quest’ultimo è bravo a sfruttare al massimo la papera di Sarr.

Al portiere dello Spezia, infatti, scappa tra le mani il pallone, permettendo così all’avversario di sbloccare il match. Il Monza spinge per il secondo gol, ma Azzi (servito da Keita) manda alto sopra la traversa. In questi minuti, però, il team ligure sta cercando di avanzare il proprio baricentro per trovare il gol del pari (Agg.William Scuotto).

DIRETTA MONZA SPEZIA (RISULTATO 0-0): MATCH EQUILIBRATO

Il Monza inizia subito con una grande occasione, visto Sarr deve compiere una gran parata sul colpo di testsa di Colpani. Ci prova anche Obiang sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il pallone si spegne sul fondo. Il team brianzolo, di fatto, ha sicuramente in questi minuti il pallino del gioco.

Lo Spezia si fa finalmente vedere al 25′, ovvero quando Cassata compie un traversone per il tiro a volo di Candela: pallone che termina sì fuori, ma non di molto. Ci prova di testa anche Carboni che, però, vede il suo tentativo terminare alto sopra la traversa della squadra ligure (Agg.William Scuotto).

DIRETTA MONZA SPEZIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Mancava la Serie B nella storia recente della diretta Monza Spezia, gli ultimi dieci confronti fra lombardi e liguri erano infatti stati otto in Serie C e due in Serie A. Citiamo proprio questi due, perché i più prestigiosi ma anche gli unici davvero recenti, giocati nella massima categoria nel 2022-2023: doppio successo per 2-0 per il Monza, sia all’andata allo stadio Brianteo domenica 9 ottobre 2022 sia al ritorno, quando i brianzoli violarono il campo dello stadio Alberto Picco venerdì 28 aprile 2023.

Curiosamente il Monza non vinceva dal 1997, in mezzo c’erano state altre sei partite fra il 2001 e il 2011, con tre vittorie per lo Spezia in Liguria e altrettanti pareggi in Lombardia. In totale, la storia della diretta Monza Spezia è comunque molto equilibrata: ventidue partite, il Monza è in vantaggio per un soffio con otto vittorie a fronte di sette pareggi e altrettanti successi per lo Spezia. Oggi potrebbe esserci un allungo oppure l’aggancio, staremo a vedere… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA SPEZIA, LA VETTA DISTA UN PUNTO!

La diretta Monza Spezia partirà alle ore 17:15 di domenica 2 novembre 2025. Presso lo U-Power Stadium i brianzoli non hanno alcuna intenzione di frenare la loro rincorsa alla vetta della classifica di Serie B 2025/2026 ed inseguono dunque l’ennesimo successo anche nell’undicesima giornata valida per il campionato cadetto.

Adesso a quota venti come il Cesena, la squadra allenata da mister Bianco è lontana un solo punto dal Modena capolista e punta ad aggiudicarsi la quinta vittoria consecutiva sperando che gli emiliani incappino in una nuova battuta d’arresto dopo essere usciti sconfitti di misura per 1 a 0 nel derby regionale con la Reggiana.

Il Monza arriva invece dal successo esterno conquistato nettamente per 3 a 0 ai danni del Palermo maturato grazie alle reti segnate da Mota, Izzo e, nel recupero, pure da Azzi. Gli ospiti di turno stanno invece provando a risollevarsi dall’attuale diciottesima posizione occupata insieme alla Sampdoria visti i soli sette punti racimolati.

I bianconeri hanno recentemente battuto fuori casa l’Avellino, rifilando un poker ai campani, e nell’infrasettimanale hanno poi pareggiato per 1 a 1 con il Padova fra le mura amiche. Gli Aquilotti non hanno tuttavia sfruttato una buona chance per far loro altri tre punti poichè il gol del vantaggio di Lapadula è stato vanificato dalla rete di Lasagna siglata nella ripresa.

DIRETTA MONZA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Spezia: modulo iniziale 3-4-2-1 con Thiam, Ravanelli, Izzo, Lucchesi, Birindelli, Pessina, Obiang, Azzi, Baldé, Ciurria e Mota per i padroni di casa. Gli ospiti allenati dal tecnico D’Angelo dovrebbero invece partire utilizzando il 3-5-2 con Sarr portiere titolare, Wisniewski, Fellipe Jack e Mateju nelle retrovie, Beruatto, Vignali, Nagy, Esposito ed Aurelio a centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà formata Lapadula e Di Serio.

DIRETTA MONZA SPEZIA, LE QUOTE

Le quote fissate per l’esito finale della diretta Monza Spezia ci lasciano intuire quanto i padroni di casa abbiano maggiori chances di successo rispetto agli ospiti. Se prendiamo ad esempio in considerazione i numeri forniti da Sisal possiamo dire che il successo dei brianzoli è quotato a 2.05 da Sisal che non si spinge a pagare l’eventuale vittoria dei liguri oltre il 3.75. L’agenzia di scommesse sembra piuttosto ritenere che la sfida possa più facilmente chiudersi con un pareggio, dato che l’x è indicato a 3.10.