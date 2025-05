DIRETTA MONZA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Possiamo finalmente vivere insieme la diretta Monza Torino Primavera: sono appena tre le partite giocate da queste due squadre – come avversarie – e naturalmente il riferimento è alle ultime due stagioni. Il Monza non ha mai battuto il Torino, ma in due occasioni è finita pari; l’unica vittoria registrata dai granata è il roboante 4-0 del marzo di un anno fa, quando i marcatori erano stati Cristian Padula, Zanos Savva, Alieu Njie e Jonathan Silva, peraltro già alla mezz’ora il Torino era in vantaggio di tre gol e dunque si era trattato di un’affermazione senza alcuna discussione.

Il match del girone di andata è terminato 1-1, mentre l’unica sfida disputata a Monzello, prima di oggi, si era risolta in un 2-2: al 19’ minuto il Torino aveva già bussato due volte con Mirko Rettore e ancora una volta Njie, ma il Monza nel finale del primo tempo aveva accorciato le distanze con l’autorete di Marcel Ruszel per poi andare a trovare la rete del pareggio grazie ad Alessandro Berretta, che peraltro è andato a segno anche nell’ultimo impegno dei brianzoli, quello di lunedì scorso contro la Fiorentina. Adesso mettiamoci comodi perché è arrivato il momento di seguire insieme questa partita: la diretta Monza Torino Primavera sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA MONZA TORINO PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Monza Torino Primavera dovrete collegarvi su Sportitalia, canale 60 de ldgiitale terrestre. La diretta streaming invece è offerto dall’applicazione sempre di Sportitalia.

SALVEZZA QUASI ACQUISITA

Salvezza pressoché quasi già ottenuta per entrambe le squadre in questa diretta Monza Torino Primavera, in programma sabato 3 maggio 2025 alle ore 15:00, vede i granata già salvi mentre ai brianzoli manca un solo punto. Il Monza ha dato una grande scossa alla salvezza grazie al 2-1 inflitto alla Fiorentina, rimettendosi in sesto dopo i pareggi contro Cremonese e Milan e soprattuto le sconfitte subite con Cesena, Atalanta e infine Sassuolo.

Il Torino Primavera ha subito una sconfitta indolore contro il Lecce era 5-2 dopo un ottimo periodo composto da tre vittorie nelle ultime quattro ovvero Empoli per 4-0, Cesena e Sampdoria entrambe per 3-1. L’altro ko è stato con la Roma.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO PRIMAVERA

Il Monza Primavera giocherà con l’assetto tattico 3-5-2. Con Vailati tra i pali e la difesa composta da Postiglione, Bagnaschi e Crasta. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Domanico, Lupetti, Berretta, Ballabio e De Bonis. In attacco Zanaboni-Nene.

Il Torino Primavera invece predilige il 4-3-1-2 con Siviero in porta, difesa con Zaia, Desole, Mullen e Olsson. A centrocampo Dalla Vecchia sulla destra, Acar sul fascio mancino con Momba in mediana. Sapone supporterà Gabellini-Mangiameli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE MONZA TORINO PRIMAVERA

Il Monza Primavera è offerto a 2.55 contro il 2 fisso favorito del Torino a 2.45 più il pareggio a 3.50. Over 2.5 a 1.45 e Under alla stessa soglia a 2.40.