Diretta/ Monza Torino streaming video tv: Brianzoli, prima assoluta (Serie A)

DIRETTA MONZA TORINO: PARTITA EQUILIBRATA!

Monza Torino, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A. E’ arrivato il momento della storia per il Monza, pronto ad affrontare la prima partita in assoluto nella massima serie. Dopo reiterati tentativi partiti addirittura negli anni Settanta, i biancorossi vincendo la finale play off contro il Pisa hanno centrato la prima storica promozione e ora se la vedranno col Torino.

Recentemente i granata hanno curiosamente tenuto a battesimo un’altra esordiente assoluta in Serie A, il Frosinone nel 2015. La storia si ripete con la formazione granata che sfiderà i brianzoli ancora da cantiere aperto, col mercato che è stato fonte di aspre polemiche tra il presidente Cairo, il DS Vagnati e il tecnico Juric. Monza e Torino tornano ad affrontarsi in campionato dai tempi della Serie B, l’8 ottobre 2000 i granata vinsero 2-3 l’ultimo precedente in Brianza, ultima vittoria in casa del Monza contro i granata risalente nella stagione 1989/90, vinsero 2-0 i biancorossi con una doppietta di Edi Bivi.

DIRETTA MONZA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Torino non sarà una di quelle che per questa 1^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Monza Torino sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Monza Torino, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Cragno; Caldirola, Ranocchia, Carboni; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Seck, Radonjic; Sanabria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Torino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

