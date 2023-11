DIRETTA/ Monza Torino video streaming tv: sfida quasi tabù per i brianzoli (Serie A, 11 novembre 2023)

DIRETTA MONZA TORINO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Monza Torino sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi presentiamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. Spulciando nella storia delle due squadre si notano ben 22 partite giocate. Seguendo il bilancio storico il Torino ha avuto la meglio in 13 occasioni contro il Monza; seguono i risultati di pareggio capitati ben 8 volte mentre è soltanto una la vittoria da parte dei brianzoli. Lo storico evidenzia quindi un 59,1% di vittorie da parte del Torino. Precedenti che sono quasi interamente a favore della formazione allenata da Juric.

La prima volta che queste due formazioni si sono affrontate in serie A è stata il 13 agosto del 2022, nonché nella prima volta in assoluto della formazione brianzola. La gara terminò con il risultato di 1-2 grazie alle reti firmate da Miranchuk e Sanabria. Nel finale la rete del portoghese Dany Mota, per rendere meno amaro l’esordio della formazione in maglia rossa. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel maggio di quest’anno con il risultato di 1-1. Ad andare in gol ancora Sanabria e poi Caprari. (Marco Genduso)

DIRETTA MONZA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Torino viene garantita dalla televisione satellitare: la partita di Serie A sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (canali 201 e 202 del vostro decoder) e sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento all’emittente. Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire la diretta Monza Torino con il servizio di streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

UN ANTICIPO INTRIGANTE

Monza Torino, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 20.45 presso l’U-Power Stadium di Monza sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Il Monza ha avviato la stagione con l’obiettivo dichiarato della salvezza, ma la squadra brianzola potrebbe trovare spazio anche nella lotta per un piazzamento europeo, considerando il fastidio che ha dato agli avversari nella scorsa stagione. Raffaele Palladino è stato confermato in panchina. Attualmente, il Monza si trova al nono posto con 16 punti, vantando un margine di otto punti sulla zona retrocessione. Nell’ultimo turno, la squadra ha ottenuto una vittoria convincente per 3-1 in casa dell’Hellas Verona.

Il Torino, al contrario, mira a rientrare nella competizione per un piazzamento europeo in questa stagione, sebbene raggiungere tale obiettivo possa rivelarsi impegnativo. Ivan Juric è stato confermato alla guida della squadra granata. Inizialmente, l’attenzione sarà focalizzata su una salvezza tranquilla. L’avvio di stagione è stato altalenante, con 15 punti raccolti in undici partite, mantenendo un margine di sette punti sulla zona retrocessione e rimanendo a meno sette dalla sesta posizione. Nel turno più recente, il Torino ha ottenuto una vittoria per 2-1 in casa contro il Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO

Le probabili formazioni della diretta Monza Torino, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. Risponderà il Torino allenato da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Zima; Bellanova, Tameze, Linetty, Lazaro; Vlasic, Sanabria; Zapata.

MONZA TORINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Torino, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l'eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











