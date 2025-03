DIRETTA MONZA TORINO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Padroni di casa sull’orlo del baratro nella diretta Monza Torino, purtroppo in primo piano ci vanno i numeri sconfortanti della pessima stagione dei brianzoli. Il Monza nelle ultime dodici giornate ha raccolto solamente una vittoria e un pareggio, accompagnate da dieci sconfitte che hanno trascinato in basso il club nonostante il doppio cambio di allenatore che ha decretato l’andata e ritorno di Alessandro Nesta, per il quale tuttavia adesso la missione salvezza appare davvero difficile. In casa contro una squadra che non ha molto da chiedere al campionato potrebbe essere una delle ultime chiamate per restare vivi, di contro però il Torino vorrà approfittarne per risalire ancora un po’ in classifica puntando alla seconda vittoria consecutiva.

Vittoria che, eventualmente, di per sé potrebbe non essere un’impresa, ma che ai granata di Paolo Vanoli manca dalla seconda e terza giornata, cioè dall’ormai lontano mese di agosto. Farà più effetto la paura o la tranquillità? MONZA (3-5-2): Turati; T. Palacios, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, P. Pereira, Zeroli, A. Bianco, Kyriakopoulos; Keita B., Ganvoula. Allenatore: Alessandro Nesta TORINO (4-2-3-1): V. Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, S. Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Sanabria. Allenatore: Paolo Vanoli (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MONZA TORINO IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

La diretta Monza Torino in tv sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, in esclusiva come per sette partite ad ogni giornata di Serie A.

MONZA TORINO: ULTIMA CHANCE PER GLI UOMINI DI NESTA?

Quando una squadra è fanalino di coda a questo punto della stagione, si presentano le sue partite tutte come “ultima spiaggia”, ma la diretta Monza Torino potrebbe davvero esserlo, alle ore 12.30 di oggi, domenica 2 marzo 2025, come lunch match della ventisettesima giornata di Serie A. Il ko per 4-0 a Roma di lunedì sera non fa molto ben sperare, ma il Monza che è tornato da poco sotto la guida di Alessandro Nesta deve fare punti in casa contro una squadra che non ha particolari obiettivi, altrimenti una situazione già nerissima potrebbe farsi sempre più compromessa per i brianzoli.

Nella diretta Monza Torino potrebbe non avere obiettivi particolari la squadra ospite granata, che con la vittoria contro il Milan ha fatto un bel passo avanti verso la salvezza, che d’altronde non sembra a rischio. Semmai, per i granata di mister Paolo Vanoli c’è l’ambizione di sfruttare il turno potenzialmente favorevole per ottenere la seconda vittoria consecutiva e risalire sempre più stabilmente verso il centro della classifica. Conta soprattutto per i lombardi, ma dovrebbero essere favoriti i granata nella diretta Monza Torino…

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TORINO

C’è anche un lungo elenco di infortunati a pesare sui brianzoli nelle probabili formazioni per la diretta Monza Torino. Stagione sfortunata sotto ogni punto di vista, non restano molte alternative a Nesta nel modulo 3-4-2-1 che dovrebbe schierare con Izzo, Lekovic e Palacios davanti a Turati; Bianco e Urbanski nel cuore della mediana, con Pedro Pereira a destra e Kyriakopoulos esterno sinistro, mentre il reparto offensivo del Monzaoggi dovrebbe prevedere Mota e Ciurria alle spalle di Ganvoula.

Nel Torino qualche problema in attacco, anche a causa degli acciacchi di Che Adams, di conseguenza nel 4-2-3-1 di Paolo Vanoli dovremmo vedere Lazaro, Vlasic ed Elmas da destra a sinistra alle spalle di Sanabria. Mediana italiana con Ricci e Casadei per i granata, naturalmente è intoccabile Milinkovic-Savic in porta mentre in difesa potrebbero esserci ben due ballottaggi relativi ai terzini. Walukiewicz-Pedersen a destra e Biraghi-Sosa a sinistra, con Coco e Maripan a formare invece la coppia centrale.

PRONOSTICO E QUOTE: GRANATA FAVORITI

La classifica parla chiaro, quindi il pronostico dell’agenzia Snai sulla diretta Monza Torino indica come favoriti gli ospiti granata: segno 2 quotato proprio a 2,00, poi si sale a 3,25 in caso di pareggio e fino a quota 3,85 sul segno 1 qualora oggi tornasse a vincere il fanalino di coda Monza.