Diretta Monza Trento/ Streaming video Rai, finale Supercoppa volley 2021

DIRETTA MONZA TRENTO: CHI VINCERÀ LA SUPERCOPPA?

Monza Trento, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 24 ottobre 2021, e sarà la finale della Supercoppa italiana 2021 di volley maschile, come da tradizione il primo trofeo della nuova stagione della pallavolo, ideale passaggio di consegne tra la stagione precedente e quella che ha appena mosso i primi passi. Nella diretta di Monza Trento c’è sicuramente la sorpresa della presenza del Vero Volley Monza, che ieri pomeriggio nella prima semifinale ha fatto il colpaccio battendo ed eliminando i padroni di casa di Civitanova.

Successivamente, la seconda semifinale ha visto l’Itas Trentino vincere in maniera perentoria e davvero convincente contro Perugia. Naturalmente si tratta di quattro squadre di ottimo livello, però forse sulla carta le favorite sarebbero state Lube e Sir Safety: tutto è stato ribaltato, la Supercoppa Italiana come sempre è garanzia di emozioni e colpi di scena, per cui adesso ci sembra rischioso ricordare che sulla carta la nuova favorita è Trento. In questo modo siamo giunti a definire la finale di questa sempre attesissima Supercoppa italiana di volley: chi vincerà oggi pomeriggio Monza Trento?

DIRETTA MONZA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA VOLLEY 2021

Grande ribalta in diretta tv per Monza Trento, la finale della Supercoppa di volley 2021 sarà infatti visibile in chiaro per tutti su Rai Due, dunque su un canale della televisione generalista. Bella notizia per i tifosi e gli appassionati di pallavolo, che per seguire l’incontro avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MONZA TRENTO: IL CONTESTO

Verso la diretta di Monza Trento, dobbiamo ampliare il nostro discorso sulle partite di ieri, perché il Vero Volley ha compiuto davvero una grande impresa vincendo per 3-1 contro i padroni di casa di Civitanova, favoriti sulla carta non solo per effetto del fattore campo. Il risultato finale di 22-25, 16-25, 25-21, 20-25 ci indica però che Monza ha vinto con pieno merito, di conseguenza adesso c’è grande curiosità per scoprire se gli uomini di Massimo Eccheli saranno capaci di fornire la seconda grande prestazione nello spazio di due giorni.

Perugia Trento doveva essere invece la semifinale più equilibrata, ma forse con gli umbri lievemente favoriti: ebbene, l’Itas ha vinto in tre soli set per 25-21, 25-21, 25-23 dando una notevole dimostrazione di forza. Tutti i giocatori di Angelo Lorenzetti hanno fatto benissimo, ma probabilmente una citazione speciale va fatta per la regia di Riccardo Sbertoli, che ha vinto il duello con il grande ex Simone Giannelli, ma anche per l’efficacia in attacco del veterano Matey Kaziyski, uno che di finali ne ha giocate tante…



