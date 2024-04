DIRETTA MONZA TRENTO/ Video streaming Rai: l’analisi in casa Vero Volley (gara-2, oggi 3 aprile 2024)

DIRETTA MONZA TRENTO: PAROLE BRIANZOLE

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Monza Trento, abbiamo spiegato come questa partita sarà fondamentale soprattutto per i padroni di casa brianzoli, che non potranno concedersi altri passi falsi. Rileggiamo allora alcuni commenti in casa Monza dopo la sconfitta in gara-1, a cominciare dall’analisi di Gianluca Galassi: “Ci abbiamo creduto tanto nel primo set, ma loro sono stati bravi a recuperare e ci ci è mancata un po’ di energia mentale e fisica. Noi invece di tenerli testa quando hanno alzato il ritmo, siamo calati un attimo e quando succede è difficile tenere il passo con squadre come Trento. In vista di mercoledì dovremo studiarli ancora di più e poi riposare il più possibile per giocarcela in Gara-2: abbiamo la consapevolezza di poter fare meglio”.

Molto significative erano state le parole anche di Claudio Bonati, il direttore Sportivo del Consorzio Vero Volley: “Dispiace per il risultato perché abbiamo avuto un’occasione importante, soprattutto nel primo set dove siamo stati vicinissimi a chiudere i conti, prima dei due straordinari ace di Lavia. È importante tornare a casa con la consapevolezza di potercela giocare alla pari, evitando lunghe pause viste nel secondo e terzo set. Ora dobbiamo prepararci al meglio per Gara-2, dove renderemo la vita difficile ai nostri avversari”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Monza Trento, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play, oltre che su VBTV tramite abbonamento.

SECONDO ATTO DELLA SEMIFINALE

Monza Trento, in diretta naturalmente dalla OpiquadArena del capoluogo brianzolo, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 3 aprile 2024, per una grande serata di pallavolo in compagnia di gara-2 della semifinale della Superlega di volley maschile cominciata con la perentoria vittoria per 3-0 ottenuta domenica dai campioni d’Italia della Itas Trentino. La diretta di Monza Trento è quindi già una sorta di bivio in una serie che si giocherà al meglio delle cinque partite: una vittoria di Monza rimetterebbe tutto in discussione, mentre se Trento andasse sul 2-0 servirebbe ai lombardi una sorta di miracolo sportivo per riaprire i giochi.

La Itas Trentino infatti è campione d’Italia in carica, ha chiuso al primo posto la stagione regolare di questa Superlega, è in finale di Champions League e ha vinto per 3-0 la serie dei quarti di finale contro Modena, per cui evidentemente ha il ruolo di favorita numero 1 non solo per questa semifinale che ha già iniziato con il piede giusto, ma per la vittoria del tricolore. La Mint Vero Volley Monza invece ha chiuso al quinto posto, in Coppa Italia aveva eliminato la stessa Trento come ha fatto poi con la Lube Civitanova ai quarti, perché in gara-5 ha espugnato l’Eurosuole Forum, però adesso dovrebbe vincere per tre volte contro la Itas. Intanto staremo a vedere se ci riuscirà almeno una volta: cosa ci dirà la diretta di Monza Trento in gara-2?

DIRETTA MONZA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Monza Trento, per la Mint Vero Volley Monza stasera padrona di casa dobbiamo ribadire che il raggiungimento della semifinale di Superlega determina già un giudizio più che positivo su un campionato in effetti molto buono fin dal quinto posto in stagione regolare. Si aggiungano la finale di Coppa Italia (battendo proprio Trento in semifinale) e anche quella di Challenge Cup, pur con quel pizzico di delusione per il ko in finale che ha impedito di fare il bis della Coppa Cev vinta l’anno scorso, ed ecco che Monza è stata davvero eccellente protagonista della stagione, alla ricerca adesso di quella che sarebbe senza dubbio la ciliegina sulla torta.

Il cammino tuttavia è stato praticamente perfetto per Trento fino a questo momento: con il tricolore sul petto in quanto campioni d’Italia in carica, la Itas Trentino ha vinto la stagione regolare, è giunta in finale in Champions League e ha avuto bisogno del numero minimo di partite per liquidare Modena nei quarti. Sfumate però le possibilità di vincere la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, non sono arrivati titoli finora e quindi Trento adesso ha il dovere di mettere a frutto con qualcosa di tangibile una stagione così positiva. Vincere stasera sarebbe un’ipoteca sulla semifinale, la corazzata Itas concederà il bis nella diretta di Monza Trento?











