Diretta/ Monza Triestina: streaming video e tv, brianzoli per il gol (Coppa Italia)

Monza Triestina viene diretta dal signor Serra e si disputerà alle 20.45 di martedì 29 settembre per il secondo turno ad eliminazione diretta della Coppa Italia 2020-2021. I brianzoli vogliono subito ritrovare il gol dopo il non esaltante esordio nel campionato di Serie B contro la Spal. Impegno non facile, ma la squadra di Brocchi pur avendo condotto a lungo il gioco non ha trovato la via della porta, sbagliando anche un calcio di rigore con Gytkjaer. Il mercato del Monza è stato importante e ora si è aggiunto anche l’arrivo di Kevin Prince Boateng, ma in Coppa servirà uno squillo sul piano offensivo. La Triestina dopo aver superato il primo turno vincendo 0-2 in casa del Potenza è reduce invece da una doccia fredda subita all’esordio nel campionato di Serie C. I marchigiani del Matelica, matricola assoluta della terza serie, sono infatti passati di misura allo stadio Nereo Rocco, alimentando già malumori attorno alla squadra per il ko contro una neopromossa.

DIRETTA MONZA TRIESTINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Triestina sarà trasmessa in chiaro dalla Rai sul canale numero 58 di RaiSport sul digitale terrestre. In ogni caso la partita sarà disponibile alla visione anche in diretta streaming video e, di conseguenza, basterà recarsi sul sito www.raiplay.it utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, o utilizzano l’app RaiPlay. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI MONZA TRIESTINA

Le probabili formazioni di Monza Triestina, sfida in programma all’U-Power Stadium e valevole per il secondo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Il Monza sarà schierato dal tecnico Christian Brocchi con un 4-3-1-2: Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Armellino, Barberis, Colpani; Machin; Maric, Gytkjaer. 4-3-3 per la Triestina di Carmine Gautieri con questo undici titolare schierato dal 1′: Offredi; Rapisarda, Tartaglia, Lambrughi, Struna; Giorico, Lodi, Rizzo; Sarno, Gomez, Di Massimo.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Monza Triestina, che andiamo a presentare nel dettaglio: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore di 1,25 volte quanto messo sul piatto, di contro il successo degli ospiti – regolato dal segno 2 – vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 9,75 volte la puntata mentre con il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, la vincita ammonterebbe a 5,50 volte la vostra giocata.



