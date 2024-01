Diretta/ Monza Verona Primavera risultato live, streaming video tv: ci siamo! (13 gennaio 2024)

La diretta di Monza Verona Primavera, in programma oggi 13 gennaio alle 13:00, offre uno sguardo affascinante sulla situazione delle due squadre in Primavera. Il Monza, attualmente posizionato nelle zone basse della classifica, ha attraversato un periodo di pareggi, registrando quattro risultati di parità consecutivi. D’altro canto, il Verona si presenta alla sfida con una serie positiva, avendo conquistato tre vittorie consecutive. Per il Monza, questa partita rappresenta un’opportunità cruciale per abbandonare la serie di pareggi e cercare di risalire in classifica. La squadra sarà determinata a ottenere i tre punti, sperando che una vittoria possa fornire la spinta necessaria per risollevarsi nella competizione.

Il Verona, al contrario, vuole mantenere l’ottimo momento di forma e consolidare la sua posizione di metà classifica. Con una serie positiva alle spalle, la squadra cercherà di dimostrare la propria forza e coerenza, puntando a una prestazione di alto livello per conquistare punti importanti. Entrambe le squadre avranno a cuore il risultato di questa sfida, e l’incontro promette di essere avvincente e ricco di emozioni. La competizione tra due squadre con obiettivi diversi può portare a una partita combattuta, con giocatori desiderosi di dimostrare il proprio valore e contribuire al successo della propria squadra. Sarà interessante vedere come si sviluppa la partita e quale squadra uscirà vincitrice in questo confronto della Primavera.

DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Monza Verona Primavera sarà visibile in chiaro sul digitale terrestre sul canale 60, ossia Sportitalia, mentre non è stato ancora confermato che questa partita sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia. Su Sky questa partita sarà disponibile sul canale 5060.

DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Monza Verona Primavera, in programma oggi alle 13:00, promette un affascinante scontro tra giovani talenti. Entrambe le squadre si apprestano a scendere in campo con formazioni che delineano il loro stile di gioco distintivo. Il Monza, schierato con un solido 4-3-3, punterà sul dinamismo del duo d’attacco composto da Antunov e Fernandes. La loro abilità nel lanciarsi e nel trovare posizioni pericolose potrebbe mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il centrocampo, guidato da Colombo in cabina di regia, sarà fondamentale nel controllare il gioco e garantire un’adeguata copertura difensiva.

Dall’altra parte, il Verona adotterà un modulo 3-5-2 che accentua la solidità difensiva e la presenza a centrocampo. Bisognerà fare molta attenzione al mediano Cissè, protagonista di una prestazione di alto livello nella scorsa giornata con una doppia cifra in gol. In attacco, il duo Ajayi e Dentale cercherà di capitalizzare su eventuali opportunità create dal centrocampo. La partita si preannuncia quindi equilibrata e ricca di spunti interessanti, con entrambe le squadre desiderose di ottenere una vittoria che potrebbe influire positivamente sulla loro classifica di Primavera. Sarà interessante osservare come si sviluppa il confronto e quali giovani talenti emergano come protagonisti in questa sfida tra Monza e Verona Primavera.

MONZA VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

La diretta di Monza Verona Primavera ha delle quote molto interessanti, il segno 1 che decreterebbe la vittoria del Monza infatti è dato a 1,6 mentre la vittoria del Verona è dato a 1,4. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è dato a 1,8.











