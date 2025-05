DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA, SERVE UN ULTIMO SFORZO

Si gioca sabato 17 maggio 2025 dalle ore 13:00 la diretta Monza Verona Primavera. Presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi di Monza i padroni di casa potrebbero mettere i bastoni fra le ruote agli ospiti in quest’ultima giornata del campionato Primavera 1. I brianzoli, contrariamente alla prima squadra, hanno raggiunto la certezza aritmetica della salvezza essendo al momento in sedicesima posizione con quarantacinque punti, a sei lunghezze dal Bologna U20 costretto al playout contro l’Empoli U20.

I biancorossi sono comunque reduci da due sconfitte consecutive, avendo perso nel turno precedente anche contro gli stessi rossoblu senza conseguenze. Gli scaligeri sono invece chiamati a confermare la loro qualificazione ai playoff poichè adesso si piazzano al sesto posto con sessanta punti. I veneti vogliono puntare allo Scudetto dopo il termine della stagione regolare aggiudicandosi l’ultima casella utile per staccare il pass ma non possono permettersi di sbagliare. Alle loro spalle incombono infatti sia il Milan U20 che il Cagliari U20, entrambe a cinquantotto punti in graduatoria e dunque pronte a scavalcare i gialloblu.

DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Monza Verona Primavera dovrebbe essere anche in questo caso garantita da Sportitalia. L’emittente televisiva passerà l’incontro in televisione sul canale 60 del digitale terrestre. La gara sarà a disposizione pure in streaminge sull’applicazione ed il sito ufficiali.

DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Monza Verona Primavera aspettiamo di capire se mister Oscar Brevi deciderà o meno se modificare il recente 3-5-2 con Vailati, Pedrazzini, Postiglione, Domanico, Giubrone, Viti, Nene, Lupinetti, Berretta, Scaramelli e Zanaboni adoperato contro il Bologna U20, rimediando una sconfitta. Pure il tecnico dei gialloblu Paolo Sammarco dovrebbe decidere di impiegare uno speculare modulo 3-5-2 ma puntando su Magro, Nwanege, Kurti, Nwachukwu, Agbonifo, Szimionas, Dalla Riva, Mogentale, Philippe, Monticelli e Vermesan dall’inizio del match.

DIRETTA MONZA VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

Per chi fosse interessato alle scommesse ecco alcuni numeri per la diretta Monza Verona del Campionato Primavera che Eurobet ha assegnato ai possibili risultati finali, la quota più alta è data al pareggio, inutile per le due squadre essendo arrivati all’ultima di campionato, per questo viene pagato 3.85, il più probabile è invece la vittoria gialloblù che infatti è data a 2.00, infine la vittoria biancorossa è fissata a 2.75.