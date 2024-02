Diretta/ Monza Verona (risultato 0-0) video streaming tv: chance per Lazovic (11 febbraio 2024)

DIRETTA MONZA VERONA (RISULTATO 0-0): CHANCE PER LAZOVIC

Dopo 2′ subito grande chance per gli scaligeri con Lazovic che scambia bene con Swiderski ma calcia poi a lato da buona posizione. Al 6′ Di Gregorio attento su un tiro a giro dello stesso Swiderski, al 9′ su un cross di Lazovic arriva Folorusho di testa, deviazione di poco alta. Monza in difficoltà in avvio di gara, al 19′ però i brianzoli hanno una ghiotta occasione per sbloccare il risultato: gran botta di Birindelli e respinta con un gran riflesso di Montipò, sulla ribattuta Colpani cerca la soluzione acrobatica ma senza fortuna. (agg. di Fabio Belli)

MONZA VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Monza Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Monza Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta di Monza Verona raccontiamo una partita che è delicatissima per l’Hellas, che si trova in zona retrocessione e non riesce a uscire da una situazione davvero complessa. È un Verona che a causa dei conti in rosso ha venduto praticamente mezza rosa e ora dovrà provare a salvarsi con un gruppo profondamente modificato agli ordini di Marco Baroni, per il momento ancora confermato come allenatore. Il Monza di punti ne ha 29: non è vicinissimo all’Europa, ma con un +11 sulla terzultima posizione dello stesso Verona si può considerare al sicuro in chiave salvezza.

Parola adesso a quello che ci dirà il campo, perché ci siamo davvero: ecco le formazioni ufficiali che si affrontano all’U-Power Stadium, finalmente la diretta di Monza Verona sta per cominciare! MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Zerbin; Colpani, Dany Mota; L. Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Marco Baroni (agg. di Claudio Franceschini)

MONZA VERONA: BRIANZOLI FAVORITI!

Monza Verona, in diretta domenica 11 febbraio 2024 alle ore 15:00 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Il Monza è in una situazione abbastanza tranquilla a metà classifica, i brianzoli sono reduci da un pareggio a Udine dopo aver battuto in casa il Sassuolo, quattro punti che hanno permesso alla squadra allenata di Palladino di evitare di nutrire preoccupazioni in chiave retrocessione, anche se questa partita è sicuramente un’occasione per puntellare ulteriormente la classifica.

La situazione del Verona è delicata, ma la squadra sta reagendo. Negli ultimi tre incontri ha conquistato solo un punto, ma gli avversari erano tosti: la squadra ha perso contro Napoli e Roma per 2-1, giocando con determinazione fino alla fine. Contro il Frosinone è arrivato invece un pareggio. Tuttavia, nel 2024 la squadra ha subito gol in ogni partita giocata: questo è il punto su cui dovrà concentrarsi per garantirsi la salvezza. Sarà assente Suslov, squalificato, una perdita significativa considerando il suo contributo alla squadra. Tuttavia, Baroni sta mantenendo l’unità del gruppo anche in momenti difficili.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Monza Verona, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Raffaele Palladino schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Mari, D’Ambrosio, Caldirola; Ciurria, Pessina, Bondo, Birindelli; Colpani, Djuric, Mota. Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Dani Silva, Lazovic; Noslin.

MONZA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











