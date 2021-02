Diretta Monza Verona/ Streaming video Rai, sfida bollente per i brianzoli (Serie A1)

DIRETTA MONZA VERONA: BIG MATCH PER ECCHELI

Monza Verona, diretta dagli arbitri Santi e Vagni, è la sfida di volley maschile in programma oggi, 10 febbraio 2021 all’Arena di Monza: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. E’ con la diretta tra Monza e Verona, atteso recupero della 14^ giornata della Serie A1, che finalmente chiudiamo la stagione regolare della Superlega. Nonostante tanti problemi di programmazione (legate alla pandemia chiaramente) ecco che il primo campionato di volley maschile arriva sua giusta conclusione, ma prima di fissare le griglie per la lotta scudetto, ecco che occorre ancora completare la classifica, con un big match dall’esito affatto scontato. Monza e Verona sono club che stanno vivendo momenti molto diversi e che sperano oggi di far propri quei tre punti che potrebbero rilanciarsi in vista dei prossimi play off scudetto: specie i lombardi, che oggi porrebbero veramente fare quel salto di qualità che meritano e approdare alla fascia di maggior prestigio. Nulla però è ancora deciso: tra Monza e Verona oggi potrebbe accadere di tutto.

DIRETTA MONZA VERONA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Monza Verona, partita che è stata selezionata per la trasmissione televisiva, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONZA VERONA: IL CONTESTO

Impazienti di dare spazio alla diretta tra Monza e Verona, atteso recupero della 14^ giornata della Serie A1, occorre dare qualche indicazione agli appassionati, per vivere al meglio quello che sarà l’ultimo impegno per la stagione regolare. Come abbiamo accennato prima, tale sfida è occasione bollente per i brianzoli, specie in vista dei prossimi play off scudetto. La squadra di Eccheli infatti torna in campo vantando in classifica la sesta posizione, con 36 punti e dunque un solo punto di distanza da Piacenza e Vibo Valentia, appena sopra: con 13 successi già messi a tabellino e buoni risultati negli ultimi turni, per Monza oggi vincere è davvero tutto. Con un trionfo i brianzoli scalerebbero la classifica, volando nelle top four e strappando direttamente il pass per i quarti di finale dei play off. Altro contesto vive invece Verona: la compagine di Stoychev, ferma alla nona posizione con 23 punti, non ha oggi possibilità di cambiare il proprio piazzamento e dunque è già sicuro per i veneti la partecipazione ai primi turni dei play off. Pure per i gialloblu oggi vincere significherebbe molto, almeno a livello di morale: Verona è di ritorno da 4 KO di fila e chiudere la stagione regolare con in successo sarebbe grande cosa.



