DIRETTA MONZA VERONA (RISULTATO LIVE 0-1): SI INIZIA

Inizio complicato per il Monza in questa diretta contro il Verona, che dopo pochi minuti si ritrova sotto nel punteggio a causa di un episodio sfortunato. Il Verona spinge con determinazione e, su un cross pericoloso dalla fascia, la difesa brianzola va in difficoltà. Nel tentativo di allontanare la minaccia, Lekovic prova a spazzare, ma colpisce male il pallone, che prende una traiettoria beffarda e finisce in rete dopo aver sbattuto contro il palo destro.

Un autogol che gela l’U-Power Stadium e mette la squadra di casa in salita sin dai primi minuti. Il Verona, forte del vantaggio, continua a pressare, mentre il Monza prova a riorganizzarsi per non subire il contraccolpo psicologico e cercare subito la reazione. La partita si preannuncia intensa, con i padroni di casa chiamati a inseguire fin dalle prime battute. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MONZA VERONA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

I numeri preoccupano su entrambe le sponde, la diretta Monza Verona lascia poco spazio ai sogni di gloria specie per i padroni di casa brianzoli, che stanno vivendo un campionato finora praticamente disastroso con appena 13 punti all’attivo in classifica. Per di più il Monza è in crisi prolungata: nelle ultime otto giornate c’è la gioia isolata della vittoria contro la Fiorentina, ma per il resto sono arrivate addirittura sette sconfitte. Per alcuni versi in realtà il Verona fa peggio: ha perso una partita in più (14 contro 13) e soprattutto ha già incassato addirittura 48 gol, peggiore difesa della Serie A, tanto che i 33 gol al passivo del Monza permettono ai brianzoli di fare bella figura.

Però l’Hellas ha vinto sei volte contro gli appena due successi dei lombardi, così si sta tenendo almeno in linea di galleggiamento con 20 punti, sebbene all’andata gli scaligeri incassarono un pesante ko casalingo per 0-3, che fu per il Monza la prima delle due vittorie stagionali. Di certo oggi è vietato sbagliare, ora leggiamo le formazioni ufficiali poi via alla diretta Monza Verona! MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Lekovic, Palacios; Pereira, Urbanski, Sensi, Kyriakopoulos; Ciurria, Vignato; Mota. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Castrovilli, Forson, Maric, Petagna, Carboni, Martins, Colombo. Allenatore: Salvatore Bocchetti. VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Bradaric; Suslov; Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Lambourde, Lazovic, Niasse, Livramento, Okou, Kastanos, Dani Silva, Dawidowicz, Ajayi, Cisse, Corradi. Allenatore: Paolo Zanetti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MONZA VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Sarà possibile assistere alla diretta Monza Verona sfruttando la piattaforma DAZN. Il match sarà disponibile in streaming sull’applicazione e, per chi è anche abbonato a Sky, pure sul canale Zona Dazn 214 del televisore oppure su Sky Go.

BIANCOROSSI QUASI ALL’ULTIMA CHIAMATA

La diretta Monza Verona di sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00 è davvero importante. Allo U-Power Stadium i brianzoli dovranno ritrovare il successo che manca da due partite per provare ad alimentare le proprie speranze riguardanti la salvezza dato che continuano ad occupare la ventesima posizione solitaria in classifica con appena tredici punti. Sconfitti pure dal Genoa, squadra che sulla carta poteva essere alla loro portata, i lombardi affrontano ora un’altra compagine anch’essa impegnata per evitare la retrocessione in Serie B al termine della stagione in corso.

L’Hellas Verona non è infatti poi così distante occupando la diciassettesima piazza appena fuori la zona più calda con i loro venti punti, gli stessi però del Lecce che sta alle sue spalle e del Parma che le sta invece davanti. Reduci dal pareggio nel derby anch’esso valido per la salvezza col Venezia, i gialloblu di mister Paolo Zanetti potrebbero migliorare nettamente la loro situazione di classifica se dovessero affondare il Monza vista la vicinanza di sei compagini in appena due punti. Per i brianzoli si tratta comunque già di una sorta di dentro o fuori per questo campionato.

DIRETTA MONZA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Monza Verona ci fanno pensare ad un canonico modulo 4-4-2 con Turati, D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos, Ciurria, Bianco, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Mota e Maldini per i biancorossi di mister Bocchetti. Gli ospiti veneti potrebbero invece presentarsi utilizzando uno schieramento 3-4-1-2 con Montipò, Dawidowicz, Coppola, Ghilardi, Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic, Suslov oppure Kastanos, Sarr e Livramento se mister Paolo Zanetti deciderà di non virare troppo dalle ultime uscite.

MONZA VERONA, LE QUOTE

Pare esserci un favorito alla vigilia per la diretta Monza Verona se consideriamo le quote dei bookmakers. Agenzie come Snai indicano infatti i padroni di casa come possibili vincitori di questo incontro pagando l’1 a 2.25 ed offrendo invece 3.45 per il 2, ovvero la vittoria degli scaligeri. Piuttosto che tornare a casa coi tre punti in tasca, i veneti potrebbero anche accontentarsi di un pareggio dove l’x è indicato a 3.00.