DIRETTA/ Monza Vicenza video streaming tv: berici mai vincenti al Brianteo

DIRETTA MONZA VICENZA: TESTA A TESTA

Al Brianteo la diretta di Monza Vicenza si è disputata prima di oggi altre quattro volte. Il bilancio ci parla di due successi per i biancorossi e due pareggi. Il Vicenza non ha mai vinto in trasferta contro questo avversario. L’ultimo precedente ci parla di un pareggio per 1-1 del 2 dicembre scorso. La gara si disputò in Serie B nel dicembre del 2020 per la terza giornata. A sbloccare il match al minuto 18 c’aveva pensato Maric con pareggio nella ripresa di Dalmonte.

L’ultima vittoria del Monza è invece un 2-0 del febbraio 2019. La gara era stata in grande equilibrio nella prima ora di gioco. I padroni di casa la sbloccavano con Lora al minuto 59 con raddoppio di D’Errico al 73esimo. Al momento la classifica sembra dirci che sarà una gara a senso unico visto che il Monza è in zona playout mentre a oggi il Vicenza sarebbe retrocesso senza spareggi in C. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA MONZA VICENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Monza Vicenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

SERVE UNA VITTORIA A ENTRAMBE!

Monza Vicenza, in diretta sabato 12 marzo 2022 alle ore 16.15 presso l’U-Power Stadium di Monza, sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Scontro tra squadre entrambe reduci da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, ma senza margini nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Il Monza battendo il Cittadella in trasferta si è riportato al quinto posto in classifica ma resta a -5 da Lecce e Cremonese e senza un filotto di vittorie non può sperare nella Serie A diretta.

Il Vicenza battendo in casa la Ternana ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle ultime tre partite e sta riaprendo una situazione che pareva compromessa, ora a -2 dal Cosenza e dalla prospettiva di disputare almeno i play out. Pari allo stadio Menti nel match d’andata tra le due squadre, l’ultimo precedente disputato a Monza è datato 2 dicembre 2020 e si è risolto sempre con un pareggio, sempre col punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Monza Vicenza, match che andrà in scena all’U-Power Stadium di Monza. Per il Monza, Giovanni Stroppa schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Di Gregorio; Sampirisi, Paletta, Antov; Caldirola, Molina, Mazzitelli, Valoti, Barberis; Mancuso, Mota Carvalho. Risponderà il Vicenza allenato da Cristian Broccbi con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Dalmonte, Zonta, Cavion; Da Cruz; Teodorczyk, Boli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Monza Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Monza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

