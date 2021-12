Diretta Monza Viesti Salo/ Streaming video tv: sfida da non sbagliare per Gaspari

DIRETTA MONZA VIESTI SALO: SFIDA BOLLENTE PER LE BRIANZOLE

Monza Viesti Salo, diretta dagli arbitri Petrovic e Szabo-Alexi, è la partita di volley femminile in programma oggi, martedì 21 dicembre 2021: fischio d’inizio tra le mura dell’Arena di Monza per le ore 19.00. Siamo al terzo turno della fase a gironi della Champions league di volley femminile e per la Pool B ecco che ci si presenta la diretta tra Monza e Viesti Salo, match che potrebbe rappresentare un’ottima occasione di riscatto per le brianzole.

Dopo aver messo il piede in fallo nel primo turno contro le turche del Vakifbank (recenti protagoniste del mondiale per club femminile in Turchia) la squadra di Mister Gaspari si è vista costretta a inseguire la capolista dal secondo gradino, l’ultimo valido per un pass per la fase finale della manifestazione CEV (passano all’ultimo tabellone però solo le tre migliori seconde): Monza non può certo permettersi di perdere altri punti ed è con questo spirito che si appresta oggi ad affrontare le finlandesi di Lemminkainen. Il pronostico è a favore delle lombarde, ma chissà che dirà il campo.

DIRETTA MONZA VIESTI SALO IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021-22 la Champions league di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque la sfida Monza Viesti Salo sarà visibile non già in diretta tv ma solo in diretta streaming video, sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA MONZA VIESTI SALO: IL CONTESTO

Siamo impazienti di dare il via alla diretta tra Monza e Viesti Salo: pure prima tocca vedere anche come i due club approdano a questo terzo turno per la Pool B della Champions league di volley femminile. Come abbiamo accennato prima, le brianzole al momento sono all’inseguimento e non possono permettersi di perdere punti preziosi in vista alla qualificazione alla prossima fase del torneo. La squadra di Gaspari, dopo aver messo il piede in fallo con il Vakifbank, capolista, pure ha rialzato a testa nel secondo scontro, battendo con un sonoro 3-0 le francese del Mulhouse. Pure servirà oggi mantenere altissima la concentrazione: in tal senso anche la vittoria ottenuta su Vallefoglia lo scorso fine settimana in campionato è di ben auspicio.

Di contro ci sarà la squadra finlandese del Viesti Salo, che pure al momento occupa solo l’ultima posizione nella graduatoria del girone B per la Champions league. La squadra nordica infatti è stata battuta per 3-1 al debutto dal Mulhouse e pure non ha potuto nulla contro le turche del Vakifbank, vincenti con un netto 3-0. Pure da fanalino di coda la squadra di Lemminkainen non è rivale da sottovalutare: vedremo però che ci dirà il campo.



