Diretta Morabanc Virtus Bologna/ Streaming video tv: le V nere ad Andorra (Eurocup)

Morabanc Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Joseph Bissang, Rain Peerandi e Ingus Baumanis: alle ore 20:00 di martedì 13 ottobre il Poliesportiu d’Andorra ospita la partita valida per la terza giornata del gruppo C di basket Eurocup 2020-2021. Continua la grande marcia delle V nere, che hanno battuto anche l’ostico Lokomotiv Kuban e dunque si trovano al primo posto a punteggio pieno; un’altra vittoria consentirebbe a Sasha Djordjevic e i suoi ragazzi di archiviare sostanzialmente la qualificazione alla Top 16, mettendo in carniere uno degli obiettivi stagionali che sono considerati minimi (ci si aspetta ovviamente che i bolognesi facciano strada in Europa, almeno fino alla Top 16 o replicando i quarti dello scorso anno). La trasferta di Andorra resta comunque insidiosa perché il Morabanc è una squadra di esperienza, che gioca nella Liga ACB e dunque si confronta con grandi avversarie; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Morabanc Virtus Bologna, aspettando che le due squadre scendano in campo andiamo a vedere quello che potrebbe succedere analizzandone i temi principali.

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Morabanc Virtus Bologna, che non è una delle partite trasmesse sui nostri canali; per le gare di Eurocop sappiamo però che l’appuntamento per tutti gli appassionati è sul portale Eurosport Player, al quale è necessario abbonarsi e che fornisce l’intera gamma del torneo di basket in diretta streaming video. Il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com è consultabile liberamente, e garantisce le informazioni utili come i contenuti multimediali, il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

Morabanc Virtus Bologna ci presenta, come avversaria della Segafredo, una squadra che due anni fa aveva raggiunto la semifinale di Eurocup: come abbiamo detto si tratta di una società che ha esperienza, e si può confrontare con realtà che si chiamano Real Madrid, Barcellona, Baskonia o anche Unicaja Malaga e Valencia, cioè tra le migliori a livello europeo il che rappresenta una bella palestra. La Virtus Bologna però è una squadra costruita per vincere tutto, che ha allestito un roster (rimasto lo stesso o quasi rispetto all’anno scorso) con il chiaro intento di bruciare le tappe e tornare quantomeno a trionfare in ambito nazionale. In Europa è arrivata una Champions League e poi i quarti di Eurocup che non si sono potuti disputare, tuttavia la strada che porta ai vertici dell’Eurolega è molto lunga come ha imparato anche l’Olimpia Milano. Le risorse economiche e non però ci sono, e intanto vincere questa competizione potrebbe aiutare non poco; nel frattempo sarà già interessante vedere se le V nere riusciranno a espugnare il parquet di Andorra rimanendo imbattute nel girone C, un’altra bella sfida per Djordjevic e i suoi ragazzi.

