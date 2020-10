Diretta Mornar Bar Brescia/ Streaming video tv: la Germani va in Montenegro (Eurocup)

Mornar Bar Brescia sarà diretta dagli arbitri Emin Mogulkoc, Marko Juras e Artemn Lavrukhin: siamo alla Topolica Sports Hall di Antivari, dove alle ore 19:00 di mercoledì 14 ottobre si gioca per la terza giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021. Per la Germani è finalmente arrivata la prima vittoria in campionato sul parquet di Treviso, in questo modo la squadra di Vincenzo Esposito è riuscita a sbloccarsi ma adesso sa di dover riprendere fiato anche in ambito internazionale, perché la qualificazione alla Top 16 è considerato un obiettivo minimo ma non è scontato. In questo momento la Leonessa sembra abbonata alle partite punto a punto, in questo modo ha avuto la meglio del Ratiopharm Ulm e si è rimessa in carreggiata. Una vittoria anche per la società montenegrina, che gioca solo per la seconda volta in questo torneo; per la squadra di Antivari c’è anche una sorta di sprone ulteriore vista la presenza dei connazionali del Buducnost nel girone, e dunque staremo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta di Mornar Bar Brescia, la cui palla a due è attesa tra poche ore e della quale possiamo intanto valutare alcune delle tematiche principali.

MORNAR BAR BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Mornar Bar Brescia, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque soltanto con il portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intera gamma delle partite di Eurocup in diretta streaming video. Visitando liberamente il sito ufficiale www.eurocupbasketball.com avrete inoltre accesso alle informazioni utili su questa gara, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA MORNAR BRESCIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Mornar Bar Brescia è importante per la Germani, che come detto ha il traguardo minimo posto sulla Top 16 della competizione ma spera in cuor suo di fare meglio rispetto alla passata stagione, quando non era riuscita a fare meglio di Venezia e Promitheas ed era stata eliminata; la stagione per Esposito e i suoi ragazzi dovrà essere quella della definitiva consacrazione, dopo aver mostrato progressi e fatto vedere di potersi giocare anche uno dei primi quattro posti nella regular season del campionato. La trasferta non è semplice: vero che il Mornar Bar ha giocato raramente in Eurocup (una sola volta, appunto) ma i montenegrini non sono nuovi alle atmosfere europee essendosi fatti le ossa in Champions League, competizione certamente minore per qualità generale delle partecipanti ma anche tosta perché presenta un calendario lungo e con trasferte a volte poco agevoli. Dunque si tratta di una partita che la Leonessa dovrà prendere con le molle: vincerla significherebbe fare un bel passo avanti verso la qualificazione, viceversa però una sconfitta complicherebbe non poco le cose.

