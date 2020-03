Diretta Moto2/ Streaming video tv gara, orari e vincitore Gp Qatar Losail

Oggi, domenica 8 marzo 2020, la diretta della gara Moto2 segnerà il debutto di una nuova stagione, essendo il primo Gran Premio dell’anno quello che si disputa sul circuito di Losail, che tuttavia come è noto ospita in questi giorni purtroppo un Gp Qatar 2020 dimezzato. A causa del Coronavirus l’evento è stato annullato per la classe regina MotoGp, mentre la Moto2 come d’altronde anche la Moto3 gareggia solo perché le scuderie erano già presenti a Losail per disputare gli ultimi test quando è arrivato dalle autorità locali lo stop ai viaggi in particolare da Italia e Giappone. La Moto2 dunque parte e speriamo che per almeno la durata della gara riesca a catturarci con le emozioni dello sport, di cui abbiamo tanto bisogno in questo periodo, anche se poi salterà come tutti la trasferta in Thailandia, che sarebbe stata fra due settimane. Godiamoci comunque questo accenno di normalità con la diretta della gara Moto2, primo atto della nuova stagione per la categoria che ha in Alex Marquez il campione iridato in carica, ovviamente non più presente a difendere il titolo essendo passato nel team Honda della MotoGp con il fratello Marc. L’appuntamento sarà oggi pomeriggio alle ore 16.00 italiane (le 18.00 locali) per la partenza della gara del Gp Qatar 2020 della classe Moto2 dal circuito di Losail.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA MOTO2

Il punto di riferimento per seguire la gara della Moto2 in diretta tv da Losail sarà come sempre Sky, che pure nel Motomondiale 2020 detiene i diritti per seguire tutti appuntamenti a partire da questo dimezzato Gp Qatar d’apertura, canale di riferimento Sky Sport MotoGp (il numero 208) pur se in assenza della classe regina. Pure la diretta streaming video sarà dunque garantita agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go, ma c’è una novità da segnalare: infatti, grazie a un accordo fra le due piattaforme, il Motomondiale 2020 è visibile anche su DAZN per i suoi abbonati.

DIRETTA GARA MOTO2: VIA A UNA NUOVA STAGIONE

Ci avviciniamo alla diretta della gara Moto2 con le prime indicazioni che ci sono giunte naturalmente ieri dalla sessione di qualifiche che ha determinato la griglia di partenza per il Gp Qatar 2020 nella categoria che oggi svolge il ruolo della ‘classe regina’ per una domenica. La prima gara della classe Moto2 in questo nuovo Mondiale si disputerà dunque al Losail International Circuit sulla distanza di 20 giri per un totale di 107,6 km, dal momento che ogni giro della pista mediorientale misura 5.380 metri, caratterizzato da sei curve a sinistra e dieci a destra. La larghezza del nastro d’asfalto è di 12 metri e il rettilineo finale misura poco più di un chilometro, per la precisione 1068 metri, ed è uno tra i più lunghi del Mondiale e tratto più caratteristico del circuito del Qatar. L’anno scorso la vittoria andò al nostro Lorenzo Baldassarri, speriamo che questo possa essere di buon auspicio per tutti i centauri italiani che nel 2020 gareggiano in Moto2, categoria nella quale negli ultimi anni abbiamo ottenuto molte soddisfazioni, in particolare i titoli conquistati da Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Sul podio con Baldassarri salirono lo svizzero Thomas Luthi e il tedesco Marcel Schrotter, mentre Alex Marquez non andò oltre il settimo posto, il che ci insegna naturalmente a prendere con cautela i risultati che arriveranno dal Qatar, comunque preziosi per rompere il ghiaccio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA