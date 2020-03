Diretta Moto2/ Streaming video tv: orari qualifiche Gp Qatar (Losail)

La Moto2 è in diretta in questo fine settimana a Losail, per disputare il Gp del Qatar 2020, il primo appuntamento del Mondiale 2020 e certo siamo ben impazienti di dare la parola alla pista, per rivedere, dopo la lunga sosta invernale, ancora i nostri beniamini darsi battaglia. Oggi sabato 7 marzo di certo la Moto2 sarà in diretta per uno degli appuntamenti clou di questo il weekend di gara, ovvero le qualifiche, che decideranno dunque la griglia di partenza per la gara di domani pomeriggio: dopo quanto visto solo ieri nelle prove libere del venerdi, immaginiamo ben che sarà battaglia sul tracciato qatariota. Vediamo dunque subito gli orari a cui gli appassionati si dovranno attenere per seguire in diretta la Moto 2 per il Gp del Qatar oggi, facendo i doverosi aggiustamenti con il fuso orario locale. Stamattina infatti si tornerà in pista presto per la Fp3, ultima sessione di prove libere, attesa dalle ore 11.50 alle 12.30: il momento clou della giornata però sarò con le due sessioni di qualifica. Da programma ecco che allora la Q1 della Moto 2 sarà dalle ore 16.00 alle 16.15, mentre la Q2 sarà dalle ore 16.25 alle ore 16.40, sempre orari italiani.

DIRETTA STREAMING VIDEO TV, COME SEGUIRE LA MOTO2

Segnaliamo a tutti gli appassionati che come occorso già alle precedenti stagioni, il Motomondiale è esclusiva della piattaforma Sky e dunque anche gli appuntamenti della Moto 2 per il Gp del Qatar di oggi, saranno visibili in diretta tv sul canale dedicato Sky Sport Motogp, al numero 208 del telecomando: diretta streaming video disponibile di tutti gli eventi per tutti gli abbonati, ovviamente tramite l’app Sky Go. Va però aggiunto che da quest’anno tutti gli appuntamenti del weekend di gara della Moto 2 e nn solo, saranno visibili in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN, ovviamente ad abbonamento. Riferimento utile per tutti i fan sarà poi il portale ufficiale della Motogp (www.motogp.com) e i canali social collegati, sempre aggiornati.

DIRETTA MOTO 2 GP QATAR: CHE E’ SUCCESSO NELLE PROVE LIBERE DEL VENERDI

Siamo dunque in attesa di vivere la diretta della Moto 2 per gli appuntamenti classici del sabato per il Gp del Qatar 2020 e dunque specialmente le due sessioni di qualifica, che decideranno la griglia di partenza della gara di domani a Losail: prima però vediamo che cosa è successo ieri in pista. Partendo dalla Fp1 ecco che al primo banco di prova della stagione 2020 chi ha brillato è stato senza dubbio il vice campione del mondo (il titolo è andato a Alex Marquez) Thomas Luthi, che ha pure segnato il primo crono di 1.59.168, sufficiente per mettersi alle spalle gli scatenati Martin (ad appena 17 centesimi) e Canet (a +0.047). il migliore tra gli italiani è stato invece Luca Marini, settimo a +0.133 da leader. Combattutissima anche la Fp2 del pomeriggio, dove però sono stati più ampi i gap nella classifica dei tempi. Il più veloce a Losail è stato comunque Joe Roberts, che ha segnato il tempo di 1.58.421: dietro nella top 3 anche Bezzecchi e Marini, che però hanno da recuperare due e tre decimi sullo statunitense



© RIPRODUZIONE RISERVATA