Diretta Motocross/ Gp Belgio 2019: streaming video e tv, orario e vincitore

Dopo la tappa in Repubblica ceca dove abbiamo assistito a un magnifico doppio trionfo di Romain Fevbre, il mondiale della Motocross torna in diretta anche oggi domenica 4 agosto per un’altra tappa europea del calendario ufficiale, che ormai comincia ad essere agli sgoccioli. I riflettori quindi oggi si accendono sulla pista di Lommel per il Gran Premio del Belgio 2019, una delle tappe più emozionanti del programma ufficiale e dove ovviamente il leader della classifica del mondiale piloti Tim Gajser potrebbe lanciare la zampata decisiva per il titolo iridato. Lo sloveno, approfittando dell’assenza di due big come Herlings (pure campione in carica a Lommel) e Cairoli, la cui stagione della Mxgp è terminata anzitempo per infortunio, è ormai a un passo dalla gloria: mancano ormai appena pochi Gp prima della chiusura della stagione e la terra belga sarà di certo propizia per i piani di Gajser.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP DEL BELGIO DI MOTOCROSS

Ricordiamo dunque subito a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire in diretta la Motocross in questo atteso Gp del Belgio 2019 a Lommel. Ecco quindi che in questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp belga solo per gara-1, mentre gara 2 sarà disponibile solo qualche ora più tardi. Anche oggi poi il punto di riferimento per la diretta tv non sarà la tv di stato ma il canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma di Sky. La diretta streaming video degli appuntamenti da Lommel sarà poi assicurata tramite l’app Sky Go e Eurosport player, riservate però solo agli abbonati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo in terra belga ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP BELGIO : GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp del Belgio 2019. Segnaliamo subito che avendo fatto ritorno in Europa, non vi sarà alcun problema per gli appassionati della Mxgp del Vecchio Continente, che quindi potranno seguire alcuni degli ultimi banchi di prova del Mondiale senza dover fare i conti con il fuso orario. Segnaliamo quindi subito che le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio del Belgio 2019 dalla pista di Lommel avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10 italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane, sempre considerando il fuso. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



