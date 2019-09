Diretta motocross/ Gp Cina 2019 streaming video tv, vincitore (oggi 15 settembre)

Oggi, domenica 15 settembre, torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio di Cina 2019 da Shanghai, diciottesimo e ultimo atto del Mondiale Motocross che fa tappa oggi su un tracciato realizzato nell’immensa metropoli, presso lo Shanghai International off-road circuit. Il nostro Tony Cairoli purtroppo ha concluso in ampio anticipo la stagione lasciando via libera allo sloveno Tim Gajser, che ha già da tempo conquistato la matematica certezza del titolo di campione del Mondo. La classifica del Mondiale piloti della classe MXGP infatti è guidata proprio da Gajser con 744 punti davanti allo svizzero Jeremy Seewer, secondo a quota 542. Differenza naturalmente ormai incolmabile pure per il più immediato (si fa per dire) inseguitore di Gajser, dal momento che questo Gran Premio di Cina segnerà il termine della stagione del motocross, che si congeda con una “doppietta” dopo la gara di settimana scorsa in Turchia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP CINA DI MOTOCROSS

Notizie buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Cina 2019 di motocross da Shanghai su Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando, sia per gara-1 sia per gara-2 in chiaro per tutti, mentre Eurosport 2 garantirà in diretta gara-1 e una differita per gara-2 ai suoi abbonati. Di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in Cina anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Eurosport Player (una diretta e l’altra naturalmente in differita) oppure Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Shanghai ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP CINA: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con la diretta motocross delle due categorie maggiori per il Gp Cina, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare purtroppo prive del nostro Tony Cairoli ma che vedranno comunque protagonisti gli altri campioni del motocross. Il problema saranno naturalmente le sei ore di fuso orario che ci separano dalla pista asiatica. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Cina 2019 dalla pista di Shanghai avranno luogo rispettivamente alle ore 7.15 e alle ore 10.10 italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 6.15 e alle ore 9.10 italiane, sempre considerando il fuso. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



