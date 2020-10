Diretta Motocross/ Gp d’Europa 2020, streaming video tv: ancora a Mantova!

DIRETTA MOTOCROSS: OGGI GRAN PREMIO D’EUROPA 2020!

La motocross torna in diretta anche oggi, domenica 4 ottobre 2020 dalla città di Mantova, pronta ad ospitare il Gran premio d’Europa 2020, undicesimo appuntamento per il Mondiale MXGP. Termina dunque con questa domenica un’eccezionale tripletta di appuntamenti per la Motocross che hanno avuto il fango lombardo a fare da sfondo: dopo i Gp di Lombardia e Città di Mantova, ecco un gradito ritorno per un gp dalla denominazione diversa, dalla medesima pista delle ultime due ma dal sicuro spettacolo. Dopo tutto finora il tracciato mantovano non ci ha mai deluso regalandoci intense emozioni, e lo farà anche oggi, ricordando pure che tra gara 1 e gara 2 della MXGP saranno messi in palio punti decisivi per il Mondiale piloti. Dove pure infuria la battaglia al vertice tra il campione sloveno Tim Gajser e il nostro Antonio Cairoli, a caccia del decimo titolo iridato. Nella graduatoria il distacco tra i due è minimo e chissà che oggi il Gp d’Europa non possa risultare decisivo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

Segnaliamo che la diretta tv del Gp d’Europa 2020 Motocross non dovrebbe essere disponibile sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto che eventualmente riguarderebbero Rai Sport; non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’evento, ma potrete comunque rivolgervi al sito ufficiale www.mxgp.com per le informazioni utili, e avere accesso al live timing per gara 1 e gara 2 di questo evento.

DIRETTA MOTOCROSS, GP EUROPA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica, tutta dedicata al Gran Premio d’Europa: siamo dunque ancora una volta a Mantova, per quello che sarà l’ultimo di un triplice appuntamento in terra lombarda e in tal senso non vi sono grandi novità per il programma generale. Come è ben noto, la Federazione, per il Mondiale post lockdown ha disposto una completa rivoluzione del format: ora tutti gli appuntamenti cardine della MXGP (come della categoria cadetta MX2), dalle prove libere alle gare saranno tutte concentrate nella giornata di domenica. Per fortuna per quanto riguarda nello specifico le classiche due gare, che mettono in palio fino a un massimo di 25 punti ciascuna, validi per la classifica del mondiale piloti, non è cambiato nulla. Anche per il Gp d’Europa, gara 1 avrà inizio alle ore 13.15, mentre per gara 2 di Mantova dovremo attendere le ore 16.10: per entrambe saranno 30 minuti di puro spettacolo + 2 giri alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta dellaD

