Diretta Motocross/ Gp Francia 2022 streaming video Rai: la MXGP di stanza a Ernee!

DIRETTA MOTOCROSS GP FRANCIA 2022: SULLA PISTA DI ERNEE!

La diretta Motocross torna a farci compagnia domenica 5 giugno: il Gp Francia 2022 si corre sul tracciato di Ernee, a una sola settimana di distanza dall’appuntamento spagnolo. Intanto bisogna dare gli orari di questa domenica, perché come sempre saranno due le corse che ci saranno date da gustare: gara-1 scatterà alle ore 14:15 mentre per gara-2 bisognerà aspettare le 17:10, naturalmente nessun problema legato al fuso orario visto che siamo appunto in Francia e che ancora una volta il Mondiale MXGP fa tappa in Europa.

Non vediamo l’ora di assistere alla diretta del Gp Francia 2022 di motocross: questo è un periodo nel quale la MXGP compie un tour de force, perché come già detto è passata una sola settimana dalla doppia gara di Xanadú-Arroyomolinos e ne passerà ancora una prima di arrivare in Germania, poi si potrà finalmente respirare con almeno una pausa tra Teutschenthal e l’Indonesia. Sarà interessante capire come si muoverà la classifica, vedremo allora come andranno le cose nella diretta Motocross per il Gp Francia 2022 perché tra poco a Ernee i protagonisti saranno in pista…

DIRETTA MOTOCROSS GP FRANCIA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Tutti gli appassionati del Mondiale di motocross devono sapere che la diretta tv del Gp Francia 2022 di motocross, salvo variazioni di palinsesto, sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 58: altro punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, in particolare la diretta motocross in streaming video offerta da Eurosport Player che si aggiunge naturalmente a quella di Rai Play. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto starà accadendo sulla pista di Ernee ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING MOTOCROSS SU RAI PLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP FRANCIA 2022: RISULTATI E CONTESTO

Il grande motocross ci tiene compagnia con il Gp Francia 2022: gli ultimi appuntamenti del Mondiale MXGP ci hanno raccontato che Tim Gajser, il leader della classifica che ha letteralmente dominato la prima parte della stagione, è leggermente in calo e ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alla concorrenza. Jorge Prado potrebbe aver pagato l’assenza nel Gp Italia a Maggiora, mentre Maxime Renaux si è dimostrato già pronto adesso a fare il grande salto.

Il rookie è secondo in classifica e oggi ha la possibilità di correre sul tracciato di casa, con il pubblico che lo potrebbe spingere a caccia di quella che potrebbe anche essere la terza vittoria consecutiva (in Spagna ha fatto doppietta). Gli altri sono abbastanza staccati ma se la giocano comunque perché la stagione è lunga; il primo degli italiani nella graduatoria è Alberto Forato che occupa l’undicesima posizione, stagione decisamente positiva per lui. Vedremo allora: la diretta Motocross per il Gp Francia 2022 arriva tra poche ore…

