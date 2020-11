Diretta Motocross/ Gp Garda Trentino 2020, streaming video Rai: ecco il gran finale!

MOTOCROSS, GP GARDA 2020: OGGI L’ATTO FINALE

La Motocross torna in diretta oggi domenica 8 novembre 2020: siamo ancora sia tracciato di Pietramurata, dove dunque andrà inscena il tanto atteso Gran premio di Garda Trentino, ultima tappa sul suolo azzurro nonché ultima prova della stagione 2020 della Mxgp. Siamo dunque arrivati a giusta conclusione di un campionato del mondo unico nella sua storia, pure molto tormentato e faticoso, ma anche molto avvincente, che ha già deciso il suo trionfatore. Solo dopo gara 1 del Gp di Pietramurata dello scorso mercoledì infatti abbiamo incoronato come campione del mondo della Motocross Tim Gajser: per lo sloveno è stato il quarto sigillo in carriera, il terzo nella categoria MXGP. Un giorno piò che meritato per il pilota della Honda, che naturalmente oggi sarà protagonista annunciato nella diretta della Motocross: sarebbe infatti cosa desiderabile chiudere la stagione con corona e trionfo nell’ultimo GP. Pure come al solito la concorrenza sarà tanta: tanti hanno voglia di chiudere il campionato al meglio e soprattutto il nostro Tony Cairoli, ben sfortunato nell’ultima parte della stagione. Per il siciliano è sfumato il sogno del decimo titolo in carriera, ma c’è ancora spazio per lottare per la seconda piazza nella classifica iridata.

DIRETTA GP GARDA TRENTINO 2020 MOTOCROSS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LE GARE

Ricordiamo che la diretta tv del Gp Garda Trentino 2020 della motocross sarà garantita, sia per gara-1 che per gara-2, dai canali Rai Sport + e Rai Sport: sarà dunque sufficiente accendere il televisore e sintonizzarsi ai numeri 57 e 58 del digitale terrestre per accedere all’evento. In più, la stessa televisione di stato fornisce la possibilità di assistere alle gare di Pietramurata in diretta streaming video: in questo caso bisognerà visitare il sito Rai Play dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MOTOCROSS, GP GARDA TRENTINO 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Ma veniamo ora agli orari e al programma di questa domenica 8 novembre, riservata al Gran Premio di Garda Trentino 2020, ultima tappa di questa avvincentissima stagione della Motocross. Va dunque precisato che anche per questo ultimo appuntamento del campionato, non vi saranno grandi novità come format: come ormai accade da diverso tempo, tutti gli appuntamenti classici di ogni weekend di gara verranno concentrati nella sola giornata di domenica e dunque prove, qualifiche e gare. Sono state però conservate immutate gara 1 e gara 2 che, come anche per questa terza prova sulle curve di Pietramurata, dureranno ciascuna 30 minuti + due giri prima della bandiera a scacchi. Venendo poi agli orari ufficiali, ecco che pur non vi saranno grandi sorprese in tal senso per questo gran finale: gara 1 avrà inizio alle ore 12.15, mentre per gara 2 sulle curve del tracciato italiano dovremo attendere le ore 15.10. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.

