Diretta Motocross/ Gp Italia 2020: streaming video e tv, chi vincerà a Faenza?

La motocross torna in diretta questa domenica, 6 settembre 2020, per la prima attesissima prova sul suolo italico: si accenderà infatti oggi il Gran premio d’Italia per la Mxgp sul tracciato di Faenza e davvero siamo impazienti di lasciar parlare il fango tricolore. Qui infatti ci spettiamo che possano dare spettacolo tutti nostri beniamini, da Cervellin a Monticelli, e soprattuto il nove volte campione del mondo Tony Carioli, che potrebbe sfruttare questa tappa (e le prossime in Italia) per riassaporare il gusto della vittoria. Il siciliano infatti nella prima parte della stagione iridata della Motocross, ha messo a tabella appena un successo, ottenuto in gara 1 nel secondo gp lettone, e nonostante un brutto infortunio al ginocchio ha sempre fornito prestazioni consistenti.

E oggi se il dolore glielo consentirà, magari riuscita anche a salire sul primo gradino del podio e ottenere magari quei pochi punti (50) che gli permetterebbero di tornare in vetta anche alla classifica del mondiale piloti. Qui infatti troviamo ancora leader incontrastato Jeffrey Herlings, che ha ben figurato anche nel trittico di prove a Kegums, e che ovviamente promette scintille per questo Gp d’Italia, dove la Motocross sarà in diretta dal tracciato di Faenza.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PROVA DI FAENZA

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati del Mondiale di motocross: la diretta tv del Gp d’Italia 2020 di MXGP sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), oltre che sul canale satellitare Eurosport 2. Di conseguenza, sarà garantita anche una doppia possibilità per la diretta streaming video di entrambe le prove italiane, tramite Eurosport Player per gli abbonati ma anche sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play per le immagini disponibili a tutti in chiaro.

Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Faenza ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MOTOCROSS: GP ITALIA 2020 GLI ORARI DELLA GIORNATA

Giunti alla vigilia di un nuovo emozionante appuntamento per la Motocross, tocca ora ricordare a tutti gli appassionati quali saranno gli orari e il programma della giornata odierna per il Gran Premio d’Italia 2020 della MXGP. Per la prova di Faenza (la prima di un trittico) non ci sono grandi novità rispetto alle ultime tappe del mondiale: come abbiamo già ricordato diverse volte, la federazione ha deciso di apporre delle modifiche al format del classico weekend di gara per la seconda parte della stagione, post pandemia.

Dunque tutti gli appuntamenti cardine del Gran Premio per la MX2 e MXGP sono stati concentrati nella sola giornata di domenica, ma ovviamente sono rimasti inalterati le due prove più attese, ovvero gara 1 e gara 2, che metteranno in palio sonanti punti per la classifica del mondiale piloti. Riprendendo il programma per la prova di Faenza, segnaliamo dunque che Gara 1 sarà prevista alle ore 13.15, mentre per Gara 2 dovremo attendere le ore 16.10: entrambe le prove avranno durata 30 minuti + 2 giri fino alla bandiera a scacchi. Aggiungiamo che nel mezzo, ad allietarci, vi saranno anche le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



