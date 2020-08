Diretta Motocross/ Gp Kegums 2020, streaming video Rai: orario e vincitore

La Motocross torna in diretta anche oggi, domenica 16 agosto 2020 sulla pista di lettone per il Gran Premio di Kegums: si accende dunque il terzo appuntamento sulle medesime curve del tracciato nordico che ci hanno accolto in questi ultimi giorni e pure la terza gara del calendario iridato della Mxgp nel post lockdown. Che come abbiamo ricordato anche solo lo scorso mercoledì, ha dovuto per forza fare di necessità virtù dopo il lunghissimo stop alle competizioni dovuta all’emergenza sanitaria, che ha davvero scombinato tutte le carte per la programmazione ufficiale: con poco tempo e poche località a disposizione per ospitare le prove del mondiale si è rivelato necessario proporre più prove sugli stessi tracciati, un po’ come è successo anche per le altre competizioni del Motorsport. Pure alla vigilia del Gp di Kegums di quest’oggi, che sarà dunque il terzo in meno di sette giorni sul tracciato lettone, non attendiamoci una gara “fotocopia”, piatta e senza colpi di scena: anzi come abbiamo già visto solo pochi giorni fa, davvero non sono mancate finora le sorprese. Dalle battaglie tra i due campioni del mondo Gajser e Herlings, fino alle eccezionali rimonte di Tony Cairoli e sempre tanti altri volti del paddock della MXGP pronti a fare da quarto incomodo a podio: con protagonisti di tale valore, non abbiamo dubbi che anche oggi la diretta della Motocross per il Gp di Kegums sarà quanto mai brillante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP RIGA DI MOTOCROSS

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati del Mondiale di motocross: la diretta tv del Gp di Kegums 2020 di MXGP sarà disponibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), oltre che sul canale satellitare Eurosport 2. Di conseguenza, sarà garantita anche una doppia possibilità per la diretta streaming video di entrambe le prove lettoni, tramite Eurosport Player per gli abbonati ma anche sul sito oppure con l’applicazione di Rai Play per le immagini disponibili a tutti in chiaro. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Kegums ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale Motocross www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MOTOCROSS: GLI ORARI DEL GP DI KEGUMS

Dunque, giunti alla vigilia della diretta della Motocross per il Gp di Kegums, il terzo in pochi giorni organizzato dalla federazione sullo stesso tracciato lettone, è tempo di riepilogare anche gli orari che caratterizzeranno questa domenica, anche se naturalmente non vi saranno grandi novità. Come abbiamo già ricordato, per il campionato della Motocross post lockdown sono state inserite delle modifiche al format e dunque per le categorie maggiori MXGP e MX2, ora tutte le sessioni (che di solito occupano un intero weekend) ora sono state concertate nella giornata di domenica. Ovviamente sono rimasti inalterati i due appuntamenti cardine di ogni Gp e dunque Gara 1 e Gara 2, validi per la classifica mondiale, che come occorso negli ultimi anni avranno entrambi durata di 30 minuti + 2 giri fino alla bandiera a scacchi. Controllando poi il programma ufficiale e facendo i conti con il fuso orario tra Italia e Lettonia ricordiamo che oggi a Kegums gara 1 per la MXGP di Cairoli e Herlings avrà inizio alle ore 12.15 mentre gara 2 è prevista per le ore 15.10 italiane. Nel mezzo ad allietarci ci saranno le medesime sessioni di competizioni per la categoria cadetta della MX2.



