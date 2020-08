Diretta Motocross/ Gp Lettonia 2020, streaming video e tv: si torna a correre!

Dopo lunga pausa ecco che anche la Motocross torna in diretta: il campionato MXGP infatti torna protagonista dopo il lockdown e lo fa in questa domenica 9 agosto 2020 con il Gran Premio di Lettonia 2020, il primo appuntamento nel post pandemia da coronavirus. Tony Cairoli e compagni dunque saranno di nuovo sotto ai riflettori e per la precisione sulla ben nota pista di Kegums, che pure, per esigenze pratiche, ospiterà le prime tre prove del calendario iridato, che è stato pesantemente modificato dopo l’emergenza sanitaria, per venir incontro alle nuove esigenze di sicurezza. Si interrompe dunque anche per la Motocross il lungo digiuno, osservato in questi cinque mesi per colpa dell’emergenza sanitaria, tra dubbi e forti perplessità che la stagione potesse effettivamente partire in condizioni di sicurezza per addetti ai lavori e non: dopo le prime due prove della stagione 2020 in Gran Bretagna e Olanda, i campioni delle due ruote sul fango, per la gioia degli appassionati, saranno ancora in pista, anche se in una forma completamente rivoluzionata. Per permettere lo svolgimento in sicurezza delle tante prove che compongono il calendario infatti, la federazione ha dovuto apporre delle modifiche al format, anche consistenti e per il momento ancora non sarà permesso l’accesso al pubblico durante le gare: poco male perchè tanta, anzi troppa, era la voglia di rivedere i nostri beniamini tornare a battagliare, tra sabbia e terra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LETTONIA DI MOTOCROSS

Buone notizie ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Lettonia 2020 di motocross da Kegums sul canale satellitare Eurosport 2, disponibile sulla piattaforma di Sky: sarà garantita anche la diretta streaming video di entrambe le prove lettoni, tramite la nota app Eurosport Player, come il servizio riservato agli abbonati Sky Go. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo sul fango di Kegums ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP LETTONIA 2020: GLI ORARI DELLA GIORNATA

Come abbiamo appena accennato, per permettere una ripartenza della stagione 2020 della Motocross, che oggi sarà in diretta da Kegums per il Gp della Lettonia, la federazione ha dovuto apporre delle modiche importanti al format di ogni fine settimana di gara, affinché la prova possa avvenire in sicurezza, in questi tempi complicati del post pandemia. Rispetto infatti a quanto occorso nelle prime due gare della stagione 2020, come pure siamo stati finora abituati, per il primo Gran Premio lettone nel post lockdown, non saranno tre i giorni dedicati alla MXGP, ma uno solo, quello di domenica: oggi dunque verranno concentrati tutti i classici appuntamenti di ogni Gran Premio. Stando dunque al programma ufficiale e facendo i conti con l’ora di differenza di fuso orario tra Italia e Lettonia, ricordiamo che oggi occorrerà una sola sessione di prove libere, per la precisione alle ore 9.15, cui faranno seguito 25 minuti riservati alle qualifiche ufficiali. Di fila e a stretto giro occorrerà gara 1 per la MXGP, che avrà inizio alle ore 12.15, mentre gara 2 avrà luogo non prima delle ore 15.10: in entrambe le occasioni i piloti affronteranno 30 minuti di gara più due giri fino alla bandiera a scacchi. Nel mezzo ad allietarci le medesime sessioni di competizione, riservata però alla categoria cadetta della Motocross, la MX2.



